НАБУ отреагировало на решение Конституционного суда по Сытнику

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) считают решение Конституционного суда Украины (КСУ) о неконституционности назначения Артема Сытника директором НАБУ политически мотивированным.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НАБУ.

"Решение КСУ о неконституционности назначения Артема Сытника Директором НАБУ является политически мотивированным", - говорится в сообщении.

В бюро обратили внимание на то, что решение КСУ было принято в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине", в том числе и в отношении принятия решений Конституционным Судом Украины.

"Это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости Национального бюро", - считают в НАБУ.

В ведомстве добавляют, что перед этим КСУ лишил НАБУ права через суд аннулировать незаконные сделки государственных предприятий и фактически освободил топ-чиновников от уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое расследовали детективы НАБУ.

"На очереди рассмотрение судьями КСУ представления нардепов о якобы неконституционности создания Национального Бюро", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы НАБУ, инициаторами этих обращений, а также законопроектов, которые на протяжении последних 5 лет "в той или иной степени имели целью ослабить способность НАБУ расследовать топ-коррупцию", выступали фигуранты расследований НАБУ, в том числе и те, "которые уже имеют статус подозреваемых или оказались на скамье подсудимых".

"Заметим, что, несмотря на признание КСУ указа Президента о назначении Артема Сытника Директором НАБУ неконституционным, оно не предполагает его автоматического увольнения. Закон Украины "О НАБУ" содержит исчерпывающий перечень оснований увольнения директора Национального бюро по должности, решения Конституционного Суда среди них нет", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, ранее сегодня Конституционный Суд признал неконституционным Указ президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.