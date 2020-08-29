Неизвестные подожгли автомобиль нардепа Лероса

Народный депутат также обнародовал видео, на котором видно, как пожарные тушат автомобиль.

Неизвестные подожгли автомобиль нардепа Лероса
Фото: facebook.com/geo.ya.1

В Киеве неизвестные подожгли автомобиль народного депутата Украины IX созыва от "Слуги народа" Гео Лероса.

Об этом в Facebook сообщил сам нардеп.

"Мне подожгли машину", - написал он.

Фото: facebook.com/geo.ya.1

Народный депутат также обнародовал видео, на котором видно, как пожарные тушат автомобиль (внимание, на видео ненормативная лексика).

Напомним, 29 марта Лерос выложил в фейсбуке видео, на которых человек, похожий на Дениса Ермака (брата главы Офиса президента), проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти.

В ответ глава ОПУ обратился в СБУ и Госбюро расследований, чтобы установить происхождение видео, и обвинил Лероса в мести за срыв кадрового назначения. Имени этого человека он не назвал, но 3 марта, за день до отставки, Кабмин Гончарука пытался назначить заместителем министра инфраструктуры Илью Сагайдака, бывшего заместителя главы КГГА Виталия Кличко.

Андрей Ермак считает, что публикация видео с его братом была "спланированной акцией перед внеочередным заседанием Верховной Рады", а у Лероса "был личный мотив". Брат Ермака назвал обнародованные Леросом видео "нарезкой с вырванным контекстом".

Президент Владимир Зеленский назвал депутата от "Слуги народа" Гео Лероса аферистом.

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