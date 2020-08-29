Суд арестовал подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы"

Прокуратура просила арестовать подозреваемого на 60 суток без возможности выйти под залог.

Суд арестовал подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы"
Фото: facebook.com/natalie.sedletska

Броварской горрайонный суд арестовал на 60 суток подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" с возможностью внести залог в размере 175,65 тис. грн.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Прокуратура просила суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности выйти под залог. Прокуроры указывали, что подозреваемый родом с Луганщины, а потому может скрыться от следствия на оккупированной территории.

Адвокаты просили для своего подзащитного домашний арест.

"Во время заседания подозреваемый отказался свидетельствовать против себя в зале суда. После часового пребывания в совещательной комнате судья Анна Билык определила меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внести залог в размере 175,65 тыс. грн", - сообщил корреспондент издания.

Напомним, 26 августа сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Ночью 17 августа неизвестные подожгли автомобиль программы журналистских расследований "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый"), который принадлежит водителю программы, участнику съемочной группы Борису Мазуру. Инцидент произошел у дома водителя в Броварах около 00:30. Полиция открыла уголовное производство, событие квалифицировано как умышленное уничтожение.

По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который снимали в этой машине - "Короли дорог". В нем говорилось о первых лицах государства, нарушающих правила дорожного движения. Ткач утверждает, что во время съемок за авто и участниками программы вели наблюдение сотрудники охраны президента - УГО.

8 августа Ткач сообщил, что обнаружил у себя дома признаки подслушивающего устройства. Полиция открыла два уголовных производства: одно - по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни журналиста, другое - о незаконном обороте и использовании скрытых записывающих устройств. Однако правоохранители так и не провели осмотр помещения с использованием специального оборудования, способного обнаружить наличие подслушивающих устройств.

Последние программы "Схем" касались нарушения правил дорожного движения кортежем Зеленского и переездом президента в государственную резиденцию в Конче-Заспе.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог автомобиля журналистов и припомнил, как сожгли его машину и угрожали "Кварталу 95" за критику власти.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кравчук показал "американскую маску" от коронавирусаКравчук показал "американскую маску" от коронавируса
Израиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в УманьИзраиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в Умань
Зеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить УкраинуЗеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить Украину
Добыча угля исчезнет через 15-20 летДобыча угля исчезнет через 15-20 лет
Борис Филатов обиделся на Зеленского после визита в ДнепрБорис Филатов обиделся на Зеленского после визита в Днепр
Блок рекламы


Похожие новости
В Минске силовики задержали десятки журналистовВ Минске силовики задержали десятки журналистов
Завод Петра Порошенко арестовалиЗавод Петра Порошенко арестовали
Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы"Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы"
Журналистов не пустят в кулуары Верховной Рады с сентябряЖурналистов не пустят в кулуары Верховной Рады с сентября
В США арестовали бывшего советника президента Дональда ТрампаВ США арестовали бывшего советника президента Дональда Трампа
Подозреваемых по делу Гандзюк Мангера и Левина арестовали до 18 октября без права залогаПодозреваемых по делу Гандзюк Мангера и Левина арестовали до 18 октября без права залога
В Киеве задержали подозреваемого в "минировании" посольств США и ТурцииВ Киеве задержали подозреваемого в "минировании" посольств США и Турции
В Мали при попытке государственного переворота арестовали президента и премьераВ Мали при попытке государственного переворота арестовали президента и премьера
Аваков провел встречу "off the record" по расследованию поджога авто программы "Схемы"Аваков провел встречу "off the record" по расследованию поджога авто программы "Схемы"
В Минске задержали трех журналистов роSSийского телеканала "Дождь"В Минске задержали трех журналистов роSSийского телеканала "Дождь"
Последние новости
Подгружаем последние новости