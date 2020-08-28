Венгрия закрывает границы из-за коронавируса

Сегодня в Венгрии зафиксировали рекордное количество новых заболеваний с пика пандемии.

Власть Венгрии решила закрыть въезд в страну для иностранцев с 1 сентября для сдерживания распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на европейские СМИ .

Жителей Венгрии, которые будут возвращаться на родину, в обязательном порядке будут отправлять на карантин. Ограничения для них будут отменены только после того, как два анализа на COVID-19 покажут отрицательный результат.

Сегодня в Венгрии зафиксировали рекордное количество новых заболеваний с пика пандемии - 132 новых случая заражения. В четверг зарегистрирован 91 случай, в среду - 73.

В целом в Венгрии зарегистрировано 5,5 тыс. заражений COVID-19, около 600 человек умерли из-за заражения инфекцией.

Напомним, Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину с полуночи 28 августа - на день раньше запланированной даты.

Украина с 00:00 16 марта закрыла границу для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением некоторых категорий граждан). Запрет на въезд для иностранцев отменили 12 июня.