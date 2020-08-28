Аваков пообещал продемонстрировать новые доводы в защиту нацгвардейца Маркива

Сегодня, 28 августа, министр внутренних дел Арсен Аваков провел видеоразговор с гвардейцем Виталием Маркивым, который находится в тюрьме строгого режима "Опера" под Миланом.

Общение произошло "с разрешения итальянского правосудия", информирует пресс-служба МВС.

Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел рассказал Виталию, что уже в понедельник проведет большой брифинг для демонстрации новых реальных доказательств полученных Нацполицией при расследовании обстоятельств гибели итальянского фоторепортера Роккелли и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014 года во время боевых действий в городе Славянск.

"Виталий, мы продемонстрируем новые доказательства твоей невиновности во время брифинга в понедельник. Мы не остановимся, мы будем бороться до конца, мы уверены в нашей победе!" - сказал министр.

Он отметил, что результаты следственных действий, в частности выводы проведенных экспертиз, однозначно доказывают невиновность Виталия Маркива, и украинская сторона готова предоставить эти материалы правоохранительным органам Республики Италия для всестороннего и объективного рассмотрения дела в рамках апелляционного процесса.

Виталий Маркив заметил: он понимает, что дело абсолютно политизировано.

Фото: mvs.gov.ua

"Я военнослужащий Нацгвардии, я очень хорошо понимаю, что я давал присягу - служить и защищать Родину. Я готов ко всему. Но доказать мою невиновность для меня уже дело чести - отстоять честь и достоинство моего подразделения и Нацгвардии Украины. Тем более что эта ситуация связывает меня с трагическими событиями на горе Карачун. Наш командир Сергей Петрович Кульчицкий погиб у меня на глазах. Я стоял и стою. Это уже мое дело чести", - сказал Виталий Маркив.

Гвардеец Маркив поблагодарил всех за моральную поддержку.

"Я понимаю, что судят не меня, а Украину. Чтобы создать прецедент этим делом. Лоббировать роSSийские интересы. И в конце концов снять санкции. Все здесь понимают, что это за дело", - сказал он.

Виталий рассказал, что благодаря усилиям Украины у него во время более чем трехлетнего заключения была возможность встретиться с женой.

Министр внутренних дел показал Виталию фото с Софийской площади в центре Киева , где размещен большой баннер в поддержку бойца.

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Роккелли в Славянске в мае 2014 года.

Судебные слушания продолжаются уже три года. В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения.

В Италии апелляционный процесс по делу нацгвардейца Маркива начнется 29 сентября. Следующее заседание назначено на 1 октября. Обжалования приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемии его отложили на осень. Заседания суда во второй инстанции будут проходить в апелляционном суде присяжных Милана. Защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккелли и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия доказали, что Виталий Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера.