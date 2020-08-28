Аваков пообещал продемонстрировать новые доводы в защиту нацгвардейца Маркива

Глава МВД провел видеоразговор с заключенным в Италии украинским бойцом.

Сегодня, 28 августа, министр внутренних дел Арсен Аваков провел видеоразговор с гвардейцем Виталием Маркивым, который находится в тюрьме строгого режима "Опера" под Миланом.

Общение произошло "с разрешения итальянского правосудия", информирует пресс-служба МВС.

Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел рассказал Виталию, что уже в понедельник проведет большой брифинг для демонстрации новых реальных доказательств полученных Нацполицией при расследовании обстоятельств гибели итальянского фоторепортера Роккелли и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014 года во время боевых действий в городе Славянск.

"Виталий, мы продемонстрируем новые доказательства твоей невиновности во время брифинга в понедельник. Мы не остановимся, мы будем бороться до конца, мы уверены в нашей победе!" - сказал министр.

Он отметил, что результаты следственных действий, в частности выводы проведенных экспертиз, однозначно доказывают невиновность Виталия Маркива, и украинская сторона готова предоставить эти материалы правоохранительным органам Республики Италия для всестороннего и объективного рассмотрения дела в рамках апелляционного процесса.

Виталий Маркив заметил: он понимает, что дело абсолютно политизировано.

Фото: mvs.gov.ua

"Я военнослужащий Нацгвардии, я очень хорошо понимаю, что я давал присягу - служить и защищать Родину. Я готов ко всему. Но доказать мою невиновность для меня уже дело чести - отстоять честь и достоинство моего подразделения и Нацгвардии Украины. Тем более что эта ситуация связывает меня с трагическими событиями на горе Карачун. Наш командир Сергей Петрович Кульчицкий погиб у меня на глазах. Я стоял и стою. Это уже мое дело чести", - сказал Виталий Маркив.

Гвардеец Маркив поблагодарил всех за моральную поддержку.

"Я понимаю, что судят не меня, а Украину. Чтобы создать прецедент этим делом. Лоббировать роSSийские интересы. И в конце концов снять санкции. Все здесь понимают, что это за дело", - сказал он.

Виталий рассказал, что благодаря усилиям Украины у него во время более чем трехлетнего заключения была возможность встретиться с женой.

Министр внутренних дел показал Виталию фото с Софийской площади в центре Киева, где размещен большой баннер в поддержку бойца.

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Роккелли в Славянске в мае 2014 года.

Судебные слушания продолжаются уже три года. В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения.

В Италии апелляционный процесс по делу нацгвардейца Маркива начнется 29 сентября. Следующее заседание назначено на 1 октября. Обжалования приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемии его отложили на осень. Заседания суда во второй инстанции будут проходить в апелляционном суде присяжных Милана. Защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккелли и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия доказали, что Виталий Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в УманьИзраиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в Умань
Зеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить УкраинуЗеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить Украину
Добыча угля исчезнет через 15-20 летДобыча угля исчезнет через 15-20 лет
Кравчук показал "американскую маску" от коронавирусаКравчук показал "американскую маску" от коронавируса
Госстат: Две трети украинцев считают себя беднымиГосстат: Две трети украинцев считают себя бедными
Блок рекламы


Похожие новости
Аваков прокомментировал задержание нападавших на автобус ОПЗЖАваков прокомментировал задержание нападавших на автобус ОПЗЖ
В Кабмине назвали новые сроки пересмотра соглашения об ассоциации с ЕСВ Кабмине назвали новые сроки пересмотра соглашения об ассоциации с ЕС
Украина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество хасидов в Умань, - АваковУкраина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество хасидов в Умань, - Аваков
Аваков заявил о готовности МВД обеспечить проведение местных выборов по самым высоким стандартамАваков заявил о готовности МВД обеспечить проведение местных выборов по самым высоким стандартам
Аваков провел встречу "off the record" по расследованию поджога авто программы "Схемы"Аваков провел встречу "off the record" по расследованию поджога авто программы "Схемы"
Правительство ограничит допуск хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана, - АваковПравительство ограничит допуск хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана, - Аваков
После разговора Лукашенко с Путиным в Кремле пообещали "урегулировать все проблемы" (обновлено)После разговора Лукашенко с Путиным в Кремле пообещали "урегулировать все проблемы" (обновлено)
Семь областей Украины получили новые учебники для третьих классовСемь областей Украины получили новые учебники для третьих классов
Криклий пообещал Зеленскому ускорить работы по подъему затонувшего танкера DelfiКриклий пообещал Зеленскому ускорить работы по подъему затонувшего танкера Delfi
Аваков наградил правоохранителей, обезвредивших полтавского террористаАваков наградил правоохранителей, обезвредивших полтавского террориста
Последние новости
Подгружаем последние новости