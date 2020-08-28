Зеленскому вручили именной черный пояс карате

Владимир Зеленский, который сегодня пребывает с рабочим визитом в Кировоградской области, неожиданно для себя стал обладателем черного пояса карате. Пояс гаранту вручили во время посещения спортивной школы, сообщает censor.net.

Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Кировоградскую область посетил Областною специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва-2. Визит в эту школу был выбран не случайно. Она входит в перечень объектов, которые вошли в программу "Большое строительство". Эта спортшкола существовала и до этого, однако в рамках программы предусмотрена ее реконструкция, которая уже выполнена на 92%. К октябрю подрядчики обещают ее полностью завершить.

Тем временем, ко встрече с президентом в школе подготовились основательно. Чего только стоит именной черный пояс по карате, который подарили президенту. На поясе вышита его фамилия на японском языке.

А встречала гаранта десятилетняя спортсменка Арианна Мурженко. В прошлом году девочка стала самой юной чемпионкой мира по традиционному карате в программе ката, благодаря чему вошла в Книгу рекордов Украины. Девочке тогда было всего 9 лет и 3 месяца.

Главе государства показали тренировку в секции карате, а также похвастались достижениями воспитанников Кировоградской школы на мировой и всеукраинской спортивных аренах. Достижения юных спортсменов действительно впечатляют. Здешняя спортивная кузница ежегодно поставляет в национальные сборные Украины по разным видам спорта около шести десятков юных атлетов. В общем, гордиться школе есть чем и есть кем.

Но Зеленскому, конечно досталось в соцсети за подаренный черный пояс. Его успели сравнить с Путиным, который также "специализируется" на сборе поясов. Кроме того, злопыхатели припомнили, что он и швец, и жнец и на рояле игрец.

Президента даже сравнили с легендарным генсеком, который собирал на награды по всему миру и посоветовали брать подарки медалями.

Напомним, Владимир Зеленский пообещал еще в этом году завершить войну на Донбассе. Он говорит, что никто до него так не хотел покончить с войной на востоке нашей страны, и верит, что ему это удастся.