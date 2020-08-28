Мэр Умани попросил разрешения обустроить КПП на въезде в город

Городской голова Умани Александр Цебрий призвал власти Украины разрешить устроить контрольно-пропускные пункты для контроля въезда в город и хотел бы тестировать на COVID-19 тех хасидов, которые уже прибыли в город до введения запрета иностранцам на въезд в Украину.

В интервью Радио Свобода Цебрий осудил события предыдущего вечера, когда группа местных жителей пыталась не пропустить прибывших паломников.

По его словам, КПП уже действовали в начале вспышки COVID-19. Но теперь, когда Умань вместе со всей Черкасской областью находится в зеленой зоне карантина, местные власти не имеют полномочий создать их снова.

"Но мы обратились к центральной власти, депутаты подписали соответствующее обращение, с тем, чтобы нам вернули такую возможность. Я вообще выступал за то, чтобы органам местного самоуправления была предоставлена такая возможность - усиливать или ослаблять карантинные меры, потому что никто, кроме власти на местах, не может быстро ориентироваться, что нужно тому или иному городу", - добавил Цебрий.

Что касается тех паломников-хасидов, которые уже прибыли в Умань, то он считает необходимым, "правильным и логичным" провести тестирование этих людей на наличие или отсутствие заболевания COVID-19. Он считает, что это должна делать соответствующая комиссия с участием представителей полиции, врачей, сотрудников муниципалитета.

Мэр Умани также раскритиковал противостояние между группами местных жителей и паломников.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 августа в Умани местные жители вызвали полицию после того, как в город прибыл микроавтобус с паломниками. Люди требовали, чтобы полиция выгнала паломников, но правоохранители отказались.

По поводу упомянутого конфликта полиция Черкасской области открыла уголовное производство по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений.

С полуночи 28 августа, по решению Кабинета министров, въезд иностранцев в Украину запрещен. Среди исключений тех, кому въезд все-таки разрешен, паломников нет.

Перед этим, 25 серпня, президент Владимир Зеленский призвал раввинов помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош ха-Шана в Умани.

Кроме того, правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-Шана.

21 августа глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество хасидов на Черкащину.

18 августа мэр Умани Александр Цебрий начал протест под Офисом президента, требуя запретить приезд в город хасидов.

15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральную власть не допустить приезда хасидов в Умань, поскольку это может ухудшить эпидситуацию в стране. Мэр призвал вмешаться в ситуацию президента.

Число паломников, которые уже прибыли в Украину на это празднование, пока не уточняется.

В начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

Могила в Умани цадика (праведника) Нахмана, основателя так называемого брацлавского течения хасидизма - одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей этого течения. Все иудеи из этого течения хасидизма считают своим долгом побывать хотя бы раз в жизни на могиле цадика Нахмана и верят, что новый год, который они встретили на празднике Рош ха-Шана в Умани, обязательно будет для них счастливым.