В деле "Роттердам+" сняли все подозрения

Специализированная антикоррупционная прокуратура сняла все подозрения, которые были выдвинуты ранее в ходе расследования так называемого дела "Роттердам+".

Об этом сообщила пресс-служба САП.

В августе 2019 года антикоррупционные органы выдвинули подозрения в злоупотреблении служебным положением шести лицам, среди которых был, в частности, и бывший глава Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.

Подозрения основывались на доказательствах и документах, подтверждающих нанесение ущерба в 2016-2017 годах. Но поскольку формула "Роттердам+" действовала также в 2018-2019 годах, а сторона защиты предоставила альтернативные экспертные исследования, было принято решение провести новую комиссионную судебно-экономическую экспертизу за весь период 2016-2019 годов.

18 августа САП получила заключение этой экспертизы, которая не подтвердила ущерб, нанесенный формулой "Роттердам+".

Прокуратура решила, что это ставит крест на перспективе доказать виновность подозреваемых.

"Все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу. В настоящее время, в связи с продолжительностью предварительного расследования, фактическим ограничением сроков досудебного расследования и отсутствием других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде", - говорится в сообщении.

Поэтому 27 августа уголовное дело в части, касающейся подозреваемых, было закрыто.

"Однако в полном объеме уголовное производство не закрыто, в нем продолжается досудебное расследование", - сообщила САП.

Напомним, в марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по поводу формулы "Роттердам +". Оно было квалифицировано по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебным расследованием установлено, что глава и члены НКРЭКУ, используя служебное положение, вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены (" Роттердам+") обеспечили включение в него откровенно необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля. Таким образом, они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке.

С запуском нового рынка электроэнергии, который произошел 1 июля 2019 года, методика формирования оптовой-розничной цены на электроэнергию, более известная как формула "Роттердам+", прекратила свое существование.