В Броварах 19 полицейский привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения прав задержанных

В Броварах 19 полицейский привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения прав задержанных

В Броварах Киевской области 19 полицейский привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения прав задержанных. Среди прочего, несообщение родственникам о задержании лиц, проведение личного досмотра в присутствии понятых другого пола, неознакомление с правами.

Об этом KV стало известно из сообщения прокуратура Киевской области. 

Прокуратурой Киевской области по результатам проверки в Броварском отделе полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области выявлены нарушения требований Кодекса Украины об административных правонарушениях во время административного задержания лиц и оформлении полицейскими протоколов об административном задержании.

Так, выявлены многочисленные случаи нарушений прав задержанных лиц на защиту, несообщение или несвоевременное сообщение центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи об их задержании, а также несообщение об их задержании родственников, проведение личного досмотра в присутствии понятых другого пола, не ознакомление с правами и прочее.

Реагируя на выявленные нарушения, начальнику Главного управления Национальной полиции в Киевской области внесено указание, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены 19 работников Броварского отдела полиции.

Отмечается, что защита конституционных прав граждан находится на постоянном контроле в прокуратуре Киевской области.

Как сообщала KV, сотрудники военной прокуратуры Киевского гарнизона задержали 20 августа следователя полиции Киевщины по подозрению в вымогательстве взятки 7 тыс. долларов с местного бизнесмена. По информации правоохранителей, взятку следователю должны были передать через посредника – еще одного сотрудника полиции Киевской области.

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

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