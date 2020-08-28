Специалисты Charite сообщили о состоянии Навального

РоSSийский политик до сих пор находится в коме, но угрозы для его жизни нет.

Немецкие врачи сообщили о состоянии роSSийского оппозиционного политика Алексея Навального, который с прошлых выходных находится в берлинской клинике Charite.

В соответствии с релизом на сайте клиники, состояние здоровья Навального стабильное.

"Симптомы холинергического криза, вызванного угнетением холинэстеразы, уменьшаются. Пациент до сих пор находится в отделении интенсивной терапии в искусственной коме и на искусственной вентиляции легких. Состояние его здоровья остается серьезным, без острой опасности для его жизни", - говорится в сообщении.

Любые долгосрочные последствия тяжелого отравления пациента все еще не предсказуемы, считают немецкие специалисты.

Напомним, 20 августа роSSийский оппозиционер Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом - токсическое отравление. Навальный не пришел в себя и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на его перевод за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. Перед этим роSSийские врачи назвали "основной рабочий диагноз" Навального и заявили, что отравления не было.

Специалисты клиники Charite уверены, что Навальный был отравлен. В Кремле заявили, что немецкие врачи "поторопились с выводами", и отказались начать уголовное расследование.

Однако немецкие врачи запросили в Болгарии данные об отравлении Емельяна Гебрева, который был отравлен агентами роSSийского ГРУ. Медики предполагают, что Навального могли отравить тем же веществом, что и болгарского бизнесмена.