Тунис закрыл границы для украинцев

Запрет въезда связан с ухудшением эпидситуации в Украине.

Тунис закрыл границы для украинцев
Фото: flagi.in.ua

Правительство Туниса внесло Украину в список стран "красной" зоны в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Тунис внес Украину в "красную зону" эпидопасности. Поэтому украинцы уже не могут посещать эту страну", - говорится в телеграм-канале ГПСУ.

Напомним, с 1 сентября Египет потребует от украинцев отрицательный тест на COVID-19, а Словения ввела для украинцев обязательный карантин.

26 августа Украина из-за коронавируса закрыла въезд для иностранцев до конца сентября.

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