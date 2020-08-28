Китай собирается полностью возобновить учебу в школах

Китай собирается на следующей неделе полностью возобновить учебу в школах на фоне постоянных мер по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса.

Примерно 25% учащихся, которые все еще остаются вне школы, должны вернуться к занятиям в понедельник, передает Радио Свобода.

"Уроки проводятся по распределенному графику, требуется ношение масок и соблюдение социальной дистанции. На следующей неделе учащиеся колледжей также должны вернуться к учебе, и Пекин закажет тесты для всех 600 тысяч учащихся и студентов", - говорится в сообщении.

28 августа по официальным данным в Китае выявлено лишь девять новых случаев COVID-19, все - привезенные из-за границы. В больницах лечат 288 больных коронавирусом, еще 361 пациент изолирован из-за обнаружения признаков заболевания или наличия положительного теста без выявления симптомов болезни.

Китай зарегистрировал более 85 тысяч случаев с момента первого обнаружения вируса в центральном китайском городе Ухань в конце прошлого года, умерли от ковида 4634 человека.