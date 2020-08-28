Правительство не рассматривает возможности повторного введения локдауна в случае второй волны коронавируса в Украине

Вместо этого Кабмин будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.

Правительство не будет рассматривать внедрение жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавируса.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время онлайн-встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией, сообщили в пресс-службе EBA.

Вместо этого Кабмин будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.

Шмыгаль также сообщил, что правительство работает над системным восстановлением экономической активности. Это, среди прочего, долгосрочная стратегия развития Украины до 2030 года и реализация Программы стимулирования экономики.

Напомним, что 26 августа Кабинет Министров Украины продлил действие адаптивного карантина до 31 октября. Он предусматривает различные ограничительные меры для регионов красной, оранжевой, желтой и зеленой зон.

Карантин продолжается в Украине с марта. Сначала было введен так называемый локдаун с запретом на пересечение границы в обе стороны и запретом работы большинства объектов хозяйствования и общественного транспорта. С 22 мая карантин был изменен на адаптивный, а с 1 августа все регионы Украины поделили на четыре зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую.