Кличко предлагает устанавливать «Дій вдома» всем, кто контактировал с больными коронавирусом
Люди, которые контактировали с больными коронавирусом, должны устанавливать приложение «Дій вдома». Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает delo.ua.
Зачем это делать
По словам Кличко, городской мониторинговый центр начал получать данные о людях, которые возвращаются из-за границы благодаря тому, что они устанавливают приложение.
«Но, чтобы обезопасить жителей всех городов страны, столичная власть предлагает Кабмину принять еще одно постановление. Чтобы приложение „Дій вдома“ устанавливали и люди, которые контактировали с заболевшими», — отметил Кличко.
По словам мэра, таким образом появится возможность быстрее выявлять возможные вспышки заболевания.
«Мы ожидаем от правительства оперативного принятия такого решения. Это поможет предотвратить неконтролируемое распространение вируса. И избежать сурового карантина», — подчеркнул Кличко.
Ранее в Кабмине сообщили, что не планируют повторно вводить жесткий локдаун, в случае второй волны распространения коронавируса. Правительство будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.
Напомним
- В начале апреля Минцифры, по примеру Польши, запустило мобильное приложение «Дій вдома» для предотвращения распространения коронавируса.
- 23 апреля Кабмин принял постановление №291, согласно которому правоохранительные органы будут контролировать соблюдение самоизоляции через это электронное приложение.
- Многие украинцы, вернувшиеся из-за границы, жалуются на работу приложения. По их словам, оно работает с ошибками и не принимает селфи пользователей.