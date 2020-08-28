Кличко предлагает устанавливать «Дій вдома» всем, кто контактировал с больными коронавирусом

Люди, которые контактировали с больными коронавирусом, должны устанавливать приложение «Дій вдома». Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает delo.ua.

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Зачем это делать

По словам Кличко, городской мониторинговый центр начал получать данные о людях, которые возвращаются из-за границы благодаря тому, что они устанавливают приложение.

«Но, чтобы обезопасить жителей всех городов страны, столичная власть предлагает Кабмину принять еще одно постановление. Чтобы приложение „Дій вдома“ устанавливали и люди, которые контактировали с заболевшими», — отметил Кличко.

По словам мэра, таким образом появится возможность быстрее выявлять возможные вспышки заболевания.

«Мы ожидаем от правительства оперативного принятия такого решения. Это поможет предотвратить неконтролируемое распространение вируса. И избежать сурового карантина», — подчеркнул Кличко.

Ранее в Кабмине сообщили, что не планируют повторно вводить жесткий локдаун, в случае второй волны распространения коронавируса. Правительство будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.

Напомним