В Киеве представители турбизнеса и владельцы ночных клубов и ресторанов протестуют против карантинных ограничений (фото, видео)

Сегодня, 28 августа, около здания Кабинета министров Украины в Киеве собрались представители туристических агентств, ночных клубов и ресторанов. Предприниматели протестуют против запрета въезда в страну иностранцев и ряда карантинных ограничений.

Об этом KV стало известно из сообщений в СМИ .

Как сообщает издание “Ракурс”, протестующие требуют отменить запрет въезда иностранцев на территорию Украины до 28 сентября и постановление Кабинета министров Украины о закрытии заведений общественного питания и ночных клубов с 23.00 до 7.00, принятом 26 августа.

Отмечается, что владельцы ночных клубов свою акцию планируют проводить до поздней ночи на улице Михаила Грушевского. На нее выйдут Heaven club, Closer, SkyBar и еще несколько киевских клубов.

Представители ночных клубов настаивают, что общее количество гостей их учреждений в масштабах города Киева и Украины в целом является мизерной. Каждую пятницу и субботу с 23:00 до 7:00 – не более 15-20 тысяч человек, а в будни в несколько раз меньше.

Как сообщает издание “Магнолия-ТВ”, представители туристического бизнеса требуют, чтобы правительство отменило запрет выезда в страну иностранцев. По мнению предпринимателей от этого страдают не только туристические агентства, но и гостиницы, рестораны, ночные клубы и.т.д.

Сообщается, что митингующие подготовили соответствующее обращение к правительству, где указали свои требования.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.

Отметим, что за последние сутки в Украине было зафиксировано 2438 новых носителей коронавируса. Это новый антирекорд по количеству выявленных носителей коронавируса за сутки.

За прошедшие сутки в Киеве зафиксированы 251 новых носителей коронавируса. Девять пациентов, инфицированных коронавирусом скончались. Это наибольшее суточное количество летальных случаев в столице за весь период пандемии коронавируса. Киевские больницы первой волны работают практически в режиме инфекционных госпиталей.