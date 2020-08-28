В Киеве представители турбизнеса и владельцы ночных клубов и ресторанов протестуют против карантинных ограничений (фото, видео)
Сегодня, 28 августа, около здания Кабинета министров Украины в Киеве собрались представители туристических агентств, ночных клубов и ресторанов. Предприниматели протестуют против запрета въезда в страну иностранцев и ряда карантинных ограничений.
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Отмечается, что владельцы ночных клубов свою акцию планируют проводить до поздней ночи на улице Михаила Грушевского. На нее выйдут Heaven club, Closer, SkyBar и еще несколько киевских клубов.
Представители ночных клубов настаивают, что общее количество гостей их учреждений в масштабах города Киева и Украины в целом является мизерной. Каждую пятницу и субботу с 23:00 до 7:00 – не более 15-20 тысяч человек, а в будни в несколько раз меньше.
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Сообщается, что митингующие подготовили соответствующее обращение к правительству, где указали свои требования.
Напомним, Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.
Отметим, что за последние сутки в Украине было зафиксировано 2438 новых носителей коронавируса. Это новый антирекорд по количеству выявленных носителей коронавируса за сутки.
За прошедшие сутки в Киеве зафиксированы 251 новых носителей коронавируса. Девять пациентов, инфицированных коронавирусом скончались. Это наибольшее суточное количество летальных случаев в столице за весь период пандемии коронавируса. Киевские больницы первой волны работают практически в режиме инфекционных госпиталей.
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