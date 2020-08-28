Кличко: проект Госбюджета на 2021 год может содержать ограничения финансовой способности ОТО в пользу районов

Сейчас отсутствует распределение бюджетов между районами и общинами.

Кличко: проект Госбюджета на 2021 год может содержать ограничения финансовой способности ОТО в пользу районов
Фото: kyivcity.gov.ua

Проект закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год может содержать ограничения финансовой способности бюджетов территориальных общин в пользу районов.

Об этом мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины (АГУ) Виталий Кличко заявил во время заседания правления АГУ, которое состоялось сегодня в Киеве, сообщили в пресс-службе КГГА.

"Действующая редакция Бюджетного кодекса предусматривает дублирование доходов и расходов на одной и той же территории одновременно в бюджеты городов областного значения и районов. Уже 15 сентября правительство должно подать в Верховную Раду проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год, который может содержать ограничения финансовой состоятельности бюджетов территориальных общин в пользу районов, поскольку отсутствует распределение бюджетов между районами и общинами. Следовательно, есть необходимость в разграничении бюджетов между базовым и районным уровнем", - сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что для решения этой проблемной ситуации АГУ совместно с отдельными народными депутатами разработали и зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы" (№ 3614) .

Этот документ устанавливает равные условия формирования доходной базы бюджетов местного самоуправления для "новых" сельских, поселковых, городских территориальных общин в объемах, которые были у городов областного значения и ОТО. Доходы и расходы районных бюджетов существенно ограничиваются. Законопроектом практически закладывается основа двухуровневого местного самоуправления: общество - область. Сейчас проект одобрен только в первом чтении.

"Ассоциация городов Украины будет работать над тем, чтобы при подготовке проекта Государственного бюджета на 2021 год не допустить формирования районных бюджетов за счет бюджетов территориальных общин и добиться одобрения необходимого для решения этих вопросов законопроекта № 3614", - добавил Виталий Кличко.

Напомним, что Верховная Рада на заседании 17 июля приняла проект постановления о создании и ликвидации районов. Он предусматривает ликвидацию нынешних 490 и создание 136 новых, "укрупненных" районов.

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