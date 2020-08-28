Границы для украинцев открыли 45 стран. Куда можно ехать (список)

По состоянию на 28 августа свои границы для граждан Украины открыли полностью или с определенными условиями 45 стран мира.

Границы для украинцев открыли 45 стран. Куда можно ехать (список)
Фото: аzh.kz

По состоянию на 28 августа свои границы для граждан Украины открыли полностью или с определенными условиями 45 стран мира. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кто открыл границы

За последние две недели границы открыл Казахстан и три африканские страны: Судан, Сьерра-Леоне и Руанда.

Оставляют открытыми границы, в частности, Болгария, Словения, Мальдивы, Северная Македония, Албания, Черногория, США, Великобритания, Турция, Египет, Беларусь, Афганистан, Уругвай, Доминиканская республика и другие.

Советы МИДа

В МИД рекомендуют перед поездкой изучить правила пересечения границы той или иной страны. Это можно сделать на интерактивной карте украинского министерства или на сайтах МИД других стран.

Напомним

Украина не попала 7 августа в перечень «безопасных» для въезда стран. Перечень стран будет пересмотрен через две недели.

Это означает, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев:

  • тех, кто путешествует с целью обучения;

  • граждан, путешествующих по территории ЕС транзитом;

  • моряков, направляющихся на корабль;

  • медиков и исследователей;

  • сезонных работников;

  • высококвалифицированных работников третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом.

Критерии определения третьих стран, жителям которых откроют въезд в ЕС, включают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания коронавируса, к которым прибегает страна, а также экономические и социальные аспекты.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в УманьИзраиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в Умань
Зеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить УкраинуЗеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить Украину
Добыча угля исчезнет через 15-20 летДобыча угля исчезнет через 15-20 лет
Кравчук показал "американскую маску" от коронавирусаКравчук показал "американскую маску" от коронавируса
Госстат: Две трети украинцев считают себя беднымиГосстат: Две трети украинцев считают себя бедными
Блок рекламы


Похожие новости
Украина введет санкции против Никарагуа, если страна не закроет почетное консульство в Крыму, - КулебаУкраина введет санкции против Никарагуа, если страна не закроет почетное консульство в Крыму, - Кулеба
Для белорусов, несмотря на запрет на въезд иностранцев в Украину, будут действовать специальные преференцииДля белорусов, несмотря на запрет на въезд иностранцев в Украину, будут действовать специальные преференции
Кабмин обновил правила въезда для иностранцев. Кому разрешили въездКабмин обновил правила въезда для иностранцев. Кому разрешили въезд
Лукашенко после стремительной девальвации заявил, что в стране "плавающий курс"Лукашенко после стремительной девальвации заявил, что в стране "плавающий курс"
Госстат: Две трети украинцев считают себя беднымиГосстат: Две трети украинцев считают себя бедными
Украина закроет свои границы до конца сентябряУкраина закроет свои границы до конца сентября
В торжествах ко Дню независимости приняли участие менее 50 тысяч украинцев, - НацполицияВ торжествах ко Дню независимости приняли участие менее 50 тысяч украинцев, - Нацполиция
С 1 сентября изменятся правила въезда украинцев в БеларусьС 1 сентября изменятся правила въезда украинцев в Беларусь
Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости
Теракт в Сирии: мощный взрыв газопровода оставил без электричества всю странуТеракт в Сирии: мощный взрыв газопровода оставил без электричества всю страну
Последние новости
Подгружаем последние новости