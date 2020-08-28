Границы для украинцев открыли 45 стран. Куда можно ехать (список)
По состоянию на 28 августа свои границы для граждан Украины открыли полностью или с определенными условиями 45 стран мира.
По состоянию на 28 августа свои границы для граждан Украины открыли полностью или с определенными условиями 45 стран мира. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кто открыл границы
За последние две недели границы открыл Казахстан и три африканские страны: Судан, Сьерра-Леоне и Руанда.
Оставляют открытыми границы, в частности, Болгария, Словения, Мальдивы, Северная Македония, Албания, Черногория, США, Великобритания, Турция, Египет, Беларусь, Афганистан, Уругвай, Доминиканская республика и другие.
Советы МИДа
В МИД рекомендуют перед поездкой изучить правила пересечения границы той или иной страны. Это можно сделать на интерактивной карте украинского министерства или на сайтах МИД других стран.
Напомним
Украина не попала 7 августа в перечень «безопасных» для въезда стран. Перечень стран будет пересмотрен через две недели.
Это означает, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев:
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тех, кто путешествует с целью обучения;
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граждан, путешествующих по территории ЕС транзитом;
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моряков, направляющихся на корабль;
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медиков и исследователей;
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сезонных работников;
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высококвалифицированных работников третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом.
Критерии определения третьих стран, жителям которых откроют въезд в ЕС, включают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания коронавируса, к которым прибегает страна, а также экономические и социальные аспекты.