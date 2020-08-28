Границы для украинцев открыли 45 стран. Куда можно ехать (список)

В МИД рекомендуют перед поездкой изучить правила пересечения границы той или иной страны. Это можно сделать на интерактивной карте украинского министерства или на сайтах МИД других стран.

Оставляют открытыми границы, в частности, Болгария, Словения, Мальдивы, Северная Македония, Албания, Черногория, США , Великобритания, Турция , Египет , Беларусь , Афганистан, Уругвай, Доминиканская республика и другие.

За последние две недели границы открыл Казахстан и три африканские страны: Судан, Сьерра-Леоне и Руанда.

Украина не попала 7 августа в перечень «безопасных» для въезда стран. Перечень стран будет пересмотрен через две недели.

Это означает, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев:

тех, кто путешествует с целью обучения;

граждан, путешествующих по территории ЕС транзитом;

моряков, направляющихся на корабль;

медиков и исследователей;

сезонных работников;

высококвалифицированных работников третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом.