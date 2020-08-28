Саакашвили передумал уезжать из Украины, он остается

Михеил Саакашвили, который еще только вчера заявил в своем видеообращении к соотечественникам, что принял решение ехать домой, в Грузию, заявил, что никуда не едет. По крайней мере - пока. Свои "телодвижения" грузинский экс-гарант объяснил в личном аккаунте Facebook.

Он сообщает, что активно включился в грузинскую избирательную кампанию. Ведь в Грузии в октябре состоятся Национальные выборы. Однако при этом он никуда не уезжает из Украины, а продолжает работу в должности председателя исполкома Национальной рады реформ.

Более того, в рамках этой работы он вчера принимал делегацию из Казахстана, которая была представлена казахскими политиками, бизнесменами и журналистами. Они обменялись опытом проведения реформ, а кроме того договорились о более тесном сотрудничестве украинской Нацрады реформ с аналогичным органом в Казахстане. Кроме того, договорились о функционировании Международного центра Саакашвили в одном из казахских университетов.

"В конце встречи мне подарили национальную казахскую одежду, составной частью которой является хлыст, который, как мне кажется, сейчас очень нужен Украине для ускорения реформ!" - с присущей ему прямотой заявил пылкий грузин.

Что на самом деле повлияло на его поспешное решение покинуть Украину, а затем на еще более поспешное – остаться, можно лишь догадываться.

Саакашвили, как человек действия, хочет продвигать свои реформы и наверное искренне хочет избавить Украину от коррупции. В частности, его Нацрада реформ, руководить которой он был назначен в качестве "свадебного генерала", реально взялась за разработку концепции реформирования украинской таможни. Однако все его наработки оказались не нужными.

Погребальным колоколом по реформам Саакашвили стало назначение на должность главы Одесской таможни Дениса Пудрика. Этот 43-летний чиновник известен тем, что успел побывать на ключевых постах уже во многих таможнях Украины. Причем свою доблестную службу на таможнях он начал в 22 года, до этого больше нигде не успев поработать. И видимо там, на таможнях, очень неплохая зарплата, потому как декларация "профессионального таможенника" буквально пестрит дорогой недвижимостью, престижными автомобилями, земельными участками и ценными вещами.

"Назначение этого типа на таможню — это типичный старый феодальный институт кормления, ничего общего не имеющий с государственными интересами", - написал Саакашвили в своем Facebook.

При этом он с горечью добавил, что власть "ходит по кругу", тасуя колоду с коррупционерами, меняя их места работы, однако не меняя самих персоналий.

"Есть четкая программа исчерпывающей таможенной реформы, которая была создана Национальным советом реформ по поручения Президента Зеленского. После шести месяцев с момента осуществления этой программы в Украине будет вообще нулевая коррупция, так же как она нулевая в Грузии, так же как она была нулевой на Одесской таможне во время моего губернаторства", - еще раз напомнил о наработках своей Нацрады Саакашвили.

Что произошло после этих нескольких его публикаций и его заявления об отъезде в Грузию, неизвестно. Возможно, истина вскроется позже. Возможно, к этому как-то причастен украинский президент Зеленский.

Напомним, Михеил Саакашвили еще в конце июня заявлял о том, что у его Нацрады уж имеется разработанная концепция реформирования украинской таможни. Однако почему-то до сих пор никто этой концепцией не заинтересовался.