Саакашвили передумал уезжать из Украины, он остается

Уже никто никуда не едет – Саакашвили остается в Украине: заявление политика

Михеил Саакашвили, который еще только вчера заявил в своем видеообращении к соотечественникам, что принял решение ехать домой, в Грузию, заявил, что никуда не едет. По крайней мере - пока. Свои "телодвижения" грузинский экс-гарант объяснил в личном аккаунте Facebook.

Он сообщает, что активно включился в грузинскую избирательную кампанию. Ведь в Грузии в октябре состоятся Национальные выборы. Однако при этом он никуда не уезжает из Украины, а продолжает работу в должности председателя исполкома Национальной рады реформ.

Более того, в рамках этой работы он вчера принимал делегацию из Казахстана, которая была представлена казахскими политиками, бизнесменами и журналистами. Они обменялись опытом проведения реформ, а кроме того договорились о более тесном сотрудничестве украинской Нацрады реформ с аналогичным органом в Казахстане. Кроме того, договорились о функционировании Международного центра Саакашвили в одном из казахских университетов.

Уже никто никуда не едет – Саакашвили остается в Украине: заявление политика

"В конце встречи мне подарили национальную казахскую одежду, составной частью которой является хлыст, который, как мне кажется, сейчас очень нужен Украине для ускорения реформ!" - с присущей ему прямотой заявил пылкий грузин.

Уже никто никуда не едет – Саакашвили остается в Украине: заявление политика

Что на самом деле повлияло на его поспешное решение покинуть Украину, а затем на еще более поспешное – остаться, можно лишь догадываться.

Саакашвили, как человек действия, хочет продвигать свои реформы и наверное искренне хочет избавить Украину от коррупции. В частности, его Нацрада реформ, руководить которой он был назначен в качестве "свадебного генерала", реально взялась за разработку концепции реформирования украинской таможни. Однако все его наработки оказались не нужными.

Уже никто никуда не едет – Саакашвили остается в Украине: заявление политика

Погребальным колоколом по реформам Саакашвили стало назначение на должность главы Одесской таможни Дениса Пудрика. Этот 43-летний чиновник известен тем, что успел побывать на ключевых постах уже во многих таможнях Украины. Причем свою доблестную службу на таможнях он начал в 22 года, до этого больше нигде не успев поработать. И видимо там, на таможнях, очень неплохая зарплата, потому как декларация "профессионального таможенника" буквально пестрит дорогой недвижимостью, престижными автомобилями, земельными участками и ценными вещами.

"Назначение этого типа на таможню — это типичный старый феодальный институт кормления, ничего общего не имеющий с государственными интересами", - написал Саакашвили в своем Facebook.

При этом он с горечью добавил, что власть "ходит по кругу", тасуя колоду с коррупционерами, меняя их места работы, однако не меняя самих персоналий.

"Есть четкая программа исчерпывающей таможенной реформы, которая была создана Национальным советом реформ по поручения Президента Зеленского. После шести месяцев с момента осуществления этой программы в Украине будет вообще нулевая коррупция, так же как она нулевая в Грузии, так же как она была нулевой на Одесской таможне во время моего губернаторства", - еще раз напомнил о наработках своей Нацрады Саакашвили.

Что произошло после этих нескольких его публикаций и его заявления об отъезде в Грузию, неизвестно. Возможно, истина вскроется позже. Возможно, к этому как-то причастен украинский президент Зеленский.

Напомним, Михеил Саакашвили еще в конце июня заявлял о том, что у его Нацрады уж имеется разработанная концепция реформирования украинской таможни. Однако почему-то до сих пор никто этой концепцией не заинтересовался.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в УманьИзраиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в Умань
Зеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить УкраинуЗеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить Украину
Добыча угля исчезнет через 15-20 летДобыча угля исчезнет через 15-20 лет
Кравчук показал "американскую маску" от коронавирусаКравчук показал "американскую маску" от коронавируса
Госстат: Две трети украинцев считают себя беднымиГосстат: Две трети украинцев считают себя бедными
Блок рекламы


Похожие новости
Саакашвили заявил, что возвращается в ГрузиюСаакашвили заявил, что возвращается в Грузию
Кличко опроверг информацию о повреждении ветром самого большого флага Украины на печерских холмахКличко опроверг информацию о повреждении ветром самого большого флага Украины на печерских холмах
Порошенко: независимая демократическая Беларусь - это прежде всего вопрос национальной безопасности УкраиныПорошенко: независимая демократическая Беларусь - это прежде всего вопрос национальной безопасности Украины
Самый большой флаг Украины будет видно практически из любой точки столицы - КличкоСамый большой флаг Украины будет видно практически из любой точки столицы - Кличко
Прокуратура Крыма возбудила дело из-за задержания гражданина Украины за якобы участие в батальоне имени ЧелебиджиханаПрокуратура Крыма возбудила дело из-за задержания гражданина Украины за якобы участие в батальоне имени Челебиджихана
Бурба: дезинформация по делу "вагнеровцев" распространяется, чтобы нанести ущерб спецслужбам УкраиныБурба: дезинформация по делу "вагнеровцев" распространяется, чтобы нанести ущерб спецслужбам Украины
"Слуга народа" предлагает объявить конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины"Слуга народа" предлагает объявить конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины
Правительства Украины и Израиля призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-ШанаПравительства Украины и Израиля призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-Шана
Кулеба вызвал посла Украины в Беларуси на консультации из-за выдачи "вагнеровцев" РоSSииКулеба вызвал посла Украины в Беларуси на консультации из-за выдачи "вагнеровцев" РоSSии
Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины посмертноЗеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины посмертно
Последние новости
Подгружаем последние новости