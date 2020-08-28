В центре Киева СБУ задержала сотрудника ГСЧС по подозрению в вымогательстве 70 тысяч долларов (фото, видео)

В центре Киева СБУ задержала сотрудника ГСЧС по подозрению в вымогательстве 70 тысяч долларов (фото, видео)

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве работника Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), который требовал 70 тыс. долларов с предпринимателя за выдачу разрешительной документации.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.

“Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник требовал деньги от представителя крупного предприятия за выдачу экспертного заключения противопожарного состояния производственного объекта площадью более 5000 квадратных метров. Злоумышленник привлек к сделке двух знакомых в качестве посредников”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ задокументировали передачу посредникам первой части взятки в размере 10 тыс. долларов и задержали с привлечением бойцов спецподразделения “А” вблизи ресторана в центре Киева после получения оставшейся суммы.

В СБУ сообщили, что задержание произошло в рабочем кабинете, у сотрудника ГСЧС было обнаружено 1,2 тысячи долларов из первой части суммы. Проходят обыски по местам жительства и работы фигурантов производства.

В пресс-службе добавили, что планируется сообщить злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 368-4 и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса и избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в августе по подозрению в получении взятки на общую сумму 3,5 тыс. долларов и 25 тыс. гривен правоохранители задержали заместителя начальника управления ЖКХ и главного специалиста отдела контроля за благоустройством Подольской райгосадминистрации (РГА). Злоумышленники обещали не привлекать одного из владельцев жилых зданий к админответственности за проведение незаконных строительных работ.

Фото: пресс-служба СБУ

В центре Киева СБУ задержала сотрудника ГСЧС по подозрению в вымогательстве 70 тысяч долларов (фото, видео)
В центре Киева СБУ задержала сотрудника ГСЧС по подозрению в вымогательстве 70 тысяч долларов (фото, видео)
В центре Киева СБУ задержала сотрудника ГСЧС по подозрению в вымогательстве 70 тысяч долларов (фото, видео)
В центре Киева СБУ задержала сотрудника ГСЧС по подозрению в вымогательстве 70 тысяч долларов (фото, видео)

Ольга Марийко, КиевВласть

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