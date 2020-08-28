Украина введет санкции против Никарагуа, если страна не закроет почетное консульство в Крыму, - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста правительству Никарагуа в связи с незаконным открытием почетного консульства в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что в случае отказа латиноамериканской страны закрыть дипучреждение официальный Киев введет санкции против Манагуа.

"Мы не оставим этот шаг без ответа. Уже отправлена нота правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение. В случае отсутствия соответствующей реакции со стороны Никарагуа Украина начнет применять санкционные механизмы в соответствии со своим законодательством для того, чтобы наказать эту страну за этот шаг. Однако если это не подействует, я хочу заверить, что мы готовы принять еще более жесткие меры для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что "почетным консулом Никарагуа в АР Крым" назначен Олег Белавенцев - человек, обвиняемый в попытке аннексии полуострова.

"Вопиющим является тот факт, что на должность почетного консула назначен одиозный персонаж - Олег Белавенцев. В 2019 году Святошинский райсуд приговорил его к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины. Он был одним из активных участников попытки аннексии Крыма. Поэтому назначение его на должность почетного консула является наглым шагом", - сказал глава украинского МИД ,

По словам Кулебы, МИД рассматривает такие незаконные действия Никарагуа как нарушение законодательства Украины и международного права, как "откровенно недружественный шаг по отношению к нашей стране, потакающий вооруженной агрессии РФ ".

"Мы также рассматриваем этот шаг как способ легализовать незаконную оккупацию Крымского полуострова", - добавил министр.