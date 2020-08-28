Минэкономики планируют разделить на два министерства - Шмыгаль

Правительство решило отделить аграрное направление.

Минэкономики планируют разделить на два министерства - Шмыгаль
Фото: Сергей Нужненко

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины будет разделено на два ведомства.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией.

"Предполагается его деление на два отдельных ведомства с выделением аграрного министерства, поскольку аграрное направление имеет колоссальное значение для экономики Украины и должно быть полноценно представлено в правительстве", - пояснил премьер.

Он также добавил, что продолжаются системные реформы таких государственных органов как Налоговая и Таможенная службы, ГАСК, реформа системы здравоохранения, комплекс мероприятий, направленных на борьбу с контрабандой.

"Надеемся, вскоре бизнес сможет убедиться в этом и увидеть результаты реформ на практике. Также бизнес ожидает «промышленного безвиза»- подписания Соглашения АСАА (соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, - ред.)", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль также отметил, что правительство отказалось от идеи реорганизации Держпродпотребслужбы. А для контроля эпидемиологической ситуации и здоровья населения будет создан отдельный санитарно-эпидемиологический орган, который будет подчинен Министерству здравоохранения. Держпродпотребслужба продолжит работу в обычном режиме.

Напомним, в марте прошлого года правительство переименовало Министерство экономического развития и торговли в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Кроме этого также было переименовано еще три министерства: Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - в Министерство развития общин и территорий, Министерство экологии и природных ресурсов - в Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Министерство по делам ветеранов - в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В мае этого года Кабмин отменил создание единого Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и разделил его на два.

Ранее также в Офисе президента предлагали объединить министерства культуры, спорта и информполитики.

В 2015 году команда действующего премьер-министра Арсения Яценюка предлагала объединить Минагрополитики с Министерством экологии; Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ликвидировать, передав его полномочия частично МВД, частично - Мининфраструктуры, а также объединить Минкульт, Министерство здравоохранения и Минспорта.

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