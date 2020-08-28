Для белорусов, несмотря на запрет на въезд иностранцев в Украину, будут действовать специальные преференции

Несмотря на запрет на въезд иностранцев на территорию Украины до 28 сентября, для граждан Беларуси на границе будут действовать специальные преференции.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Граждане Беларуси, которые будут стремиться въехать на территорию Украины, пытаясь избежать того кризиса, который разворачивается в их стране, будут пользоваться преференциями. Государственная пограничная служба будет рассматривать их запросы и предоставлять разрешения на въезд", - сообщил Кулеба.

По словам главы МИД , белорусские выборы прошли со значительными нарушениями. Именно поэтому Кулеба считает целесообразным проведение национального диалога в Беларуси между властью и оппозицией. Как отметил министр, в настоящее время Украина приветствует инициативу текущего албанского и будущего шведского председательства в ОБСЕ по осуществлению посредничества в Беларуси для стабилизации там ситуации.

Напомним, что вчера Кабинет министр досрочно запретил въезд иностранцев на территорию Украины. Изначально планировалось, что это произойдет с 29 августа, однако запрет действует уже с полуночи 28 августа.

25 августа стало известно, что Кабинет Министров разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранцев, но речь шла только о странах красной зоны. В то же время президент Владимир Зеленский просил, чтобы для граждан соседней Беларуси предусмотрели смягченные условия въезда в Украину.