Финляндия временно запретила вьезд для украинских заробитчан

На фоне серьезного роста заболеваемости COVID-19 в Украине правительство Финляндии ввело ограничения на въезд для сборщиков лесных ягод из не входящих в ЕС стран с плохой эпидемиологической ситуацией.



Ограничения будут действовать с 28 августа по 18 сентября. Они затронут, в частности, украинских сезонных рабочих, сообщили в четверг, 27 августа, радионовости ERR со ссылкой на YLE.



В списке разрешенных стран, граждане которых могут приезжать на работы по сбору ягод, теперь остались Грузия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Южная Корея.



Как и ранее, иностранные работники должны иметь при себе справку от работодателя, наличие которой проверяют пограничники.

