Из-за расстрела своих людей под Харьковом нардеп Кива угрожает Зеленскому

Вчера, под вечер на трассе Киев-Харьков неизвестные люди, прибывшие на нескольких автомобилях, расстреляли микроавтобус с членами организации "Патриоты – за жизнь", которых курирует нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Нападение на микроавтобус с безоружными людьми произошло неподалеку от Люботина на оживленной трассе, где в это время проезжало много машин, ставших свидетелями политических разборок.

В итоге трое людей, ехавших в микроавтобусе, получили ранения и были отправлены в больницу. У одного человека – черепно-мозговая травма, еще у двух – ранения, полученные из травматического оружия.

Вскоре после этого Илья Кива записал и опубликовал в своем Facebook гневное обращение к власти, которая, как считает народный депутат, своим попустительством допустила в стране беспредел. Особенно досталось от него президенту Владимиру Зеленскому.

"Сегодня у вас люди расстреливаются на государственных трассах, как на сафари. То есть вы хотите сегодня, Владимир Александрович, погрузить вашу страну в хаос, в войну и в кровь. Чего вы добиваетесь?" – эмоционально обратился депутат к президенту.

Далее Кива говорит о том, что у сторонников его политсилы тоже есть оружие, но они не хотят доводить ситуацию в стране до вооруженного противостояния разных политических сил. Однако власть сама толкает людей на то, чтобы они защищали себя и своих близких всеми доступными способами.

"Вы непосредственно несете ответственность за тот беспредел, который творится сегодня в нашей стране. Сколько раз мы к вам обращались и говорили: гранаты, нападение стрельба – все это идет от маргинальных структур, которым вы сегодня дали возможность уничтожать общество, проводить насилие и грабежи", - говорит Кива.

Хотя, конечно, справедливости ради нужно отметить, что разгул вооруженных беспредельщиков благословил не Зеленский, а Порошенко, который весьма удачно использовал маргинальных "патриотов", не мешавших ему руководить страной на его усмотрение. Однако теперь они сумели "нарастить мышцы" и, почувствовав свою безнаказанность, принялись вершить суд. Перестрелка в Броварах, серия нападений на активистов партии Шария, теперь этот обстрел – все это звенья одной цепи, окрепшей на фоне слабости и попустительства власти.

Напоследок своего гневного спича Кива обратился с угрозами. Дескать, если государство не может взять ситуацию под свой контроль, они будут брать ее сами.

"У нас есть силы, у нас есть оружие, есть возможности. У нас есть мотивация остаться жить… За каждого нашего мы заберем десятки ваших, а может и сотни", - завершил Кива свое обращение неприкрытой угрозой.

Что известно о нападавших

Кива обвинил в нападении на сторонников его политсилы Нацкорпус и формирование "Азов". Дескать, по его данным один из автомобилей, преградивших дорогу микроавтобусу, принадлежит руководителю Днепропетровской ячейки Нацкорпуса Ивану Куриленко. Позже эту информацию косвенно подтвердили и журналисты, раскопавшие автомобиль такой марки в декларации Куриленко, которую он подавал в прошлом году, баллотируясь в нардепы. Однако Нацкорпус быстренько открестился от участия в этой провокации.

На диво оперативно в этот раз сработали правоохранители. Уже через пару часов после нападения его виновники были задержаны. Об этом сразу отрапортовал в соцсети глава МВД Арсен Аваков. В общем, могут когда хотят.

При этом немного удивляет классификация правонарушения: полиция определила его как хулиганство. Хотя снимки окровавленных людей со стрелянными ранами как-то плохо ассоциируются с банальным хулиганством.

При этом один из руководителей правых радикалов Андрей Билецкий без обиняков заявил, что власть должна "наградить задержанных парней медалями за борьбу с сепаратизмом".

Кроме того, Нацкорпус на своем сайте официально объявил о непричастности к этому нападению, при этом не преминув заклеймить самого Киву, как "психически нездорового человека", который использует группировку "Патриоты – За жизнь" как "пушечное мясо".

Возможно все это и так, как утверждает Нацкорпус, но все равно остается вопрос: кто "расчехлил пушки"? Илья Кива – конечно, не образец созидателя светлого украинского будущего и далеко не ангел, но ведь не его подопечные остановили автобус и затеяли стрельбу.

Обнародовал свою реакцию на произошедшее и Владимир Зеленский, которому больше всех досталось от Кивы. Президент поблагодарил правоохранителей за оперативную работу и заявил, что такая работа должна стать для них нормой.

"Общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть Закон. А гражданин – получить ощущение защищенности. Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность к разным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам ... не должны быть оправданием преступлений", - заключил гарант.

Напомним, блогер Анатолий Шарий еще в июне, когда было совершено нападение на его однопартийца в Харькове, обвинил президента в потакании радикалам и всплеску насилия в стране. Тогда он сказал, что Украина все более становится похожей на Сомали.