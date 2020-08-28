Кабмин обновил правила въезда для иностранцев. Кому разрешили въезд

Кабинет министров обновил правила въезда в Украину для иностранцев. В частности, некоторым группам иностранцев разрешен въезд при наличии страхового полиса. Об этом сообщил в телеграме премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабмин обновил правила въезда для иностранцев. Кому разрешили въезд
Фото: zn.ua

Разрешено с наличием страхового полиса

Согласно обновленному решению правительства, следующим категориям лиц разрешен въезд в страну лишь при наличии страхового полиса для покрытия расходов, связанных с лечением коронавируса:

  • родственникам первой линии;
  • которые имеют разрешение на работу в Украине;
  • которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
  • которые прибывают с целью обучения или проходят военную службу на территории Украины;
  • главам и членам официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и выезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной рады, Кабмина, Офиса президента Украины, МИД;
  • являются лицами, которые прибывают в Украине по приглашению МИД;
  • являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
  • являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним сопровождающим;
  • прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, или являются сопровождающими их лицами;
  • являются техническими специалистами, которые прибывают в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
  • являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
  • прибывают на лечении в учреждения здравоохранения Украины.

Разрешено без страхового полиса

  • постоянно или временно проживают на территории Украины;
  • признаны беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите;
  • являются сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членами их семей;
  • являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участниц программы НАТО «Партнерство ради мира», которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений ВСУ или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины.

Напомним

26 августа Кабмин принял решение закрыть до 28 сентября въезд для иностранных граждан из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине. Предполагалось, что действие запрета продлиться с 00:00 29 августа до 00:00 28 сентября.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в УманьИзраиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в Умань
Зеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить УкраинуЗеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить Украину
Добыча угля исчезнет через 15-20 летДобыча угля исчезнет через 15-20 лет
Кравчук показал "американскую маску" от коронавирусаКравчук показал "американскую маску" от коронавируса
Госстат: Две трети украинцев считают себя беднымиГосстат: Две трети украинцев считают себя бедными
Блок рекламы


Похожие новости
На съезде партии "УДАР" выразили поддержку белорусскому народу в отстаивании свободы, демократии и достоинстваНа съезде партии "УДАР" выразили поддержку белорусскому народу в отстаивании свободы, демократии и достоинства
С 1 сентября изменятся правила въезда украинцев в БеларусьС 1 сентября изменятся правила въезда украинцев в Беларусь
В МИД Беларуси ответили Зеленскому относительно новых выборовВ МИД Беларуси ответили Зеленскому относительно новых выборов
РоSSийские врачи разрешили перевезти Навального в ГерманиюРоSSийские врачи разрешили перевезти Навального в Германию
В Кабмине назвали новые сроки пересмотра соглашения об ассоциации с ЕСВ Кабмине назвали новые сроки пересмотра соглашения об ассоциации с ЕС
Офис генпрокурора возобновил расследование 18 уголовных дел о пытках, которые находятся на контроле Совета ЕвропыОфис генпрокурора возобновил расследование 18 уголовных дел о пытках, которые находятся на контроле Совета Европы
Украина с ноября в четыре раза снижает стоимость электронной визы для иностранцевУкраина с ноября в четыре раза снижает стоимость электронной визы для иностранцев
Кабмин сменил временного главу Таможенной службыКабмин сменил временного главу Таможенной службы
Минэнерго ответило на обвинения в подлоге документов КабминаМинэнерго ответило на обвинения в подлоге документов Кабмина
Кабмин разрывает семь соглашений о сотрудничестве в гражданской авиации в рамках СНГКабмин разрывает семь соглашений о сотрудничестве в гражданской авиации в рамках СНГ
Последние новости
Подгружаем последние новости