Кабмин обновил правила въезда для иностранцев. Кому разрешили въезд

Кабинет министров обновил правила въезда в Украину для иностранцев. В частности, некоторым группам иностранцев разрешен въезд при наличии страхового полиса. Об этом сообщил в телеграме премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Разрешено с наличием страхового полиса

Согласно обновленному решению правительства, следующим категориям лиц разрешен въезд в страну лишь при наличии страхового полиса для покрытия расходов, связанных с лечением коронавируса:

родственникам первой линии;

которые имеют разрешение на работу в Украине;

которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

которые прибывают с целью обучения или проходят военную службу на территории Украины;

главам и членам официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и выезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной рады, Кабмина, Офиса президента Украины, МИД;

являются лицами, которые прибывают в Украине по приглашению МИД;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним сопровождающим;

прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, или являются сопровождающими их лицами;

являются техническими специалистами, которые прибывают в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

прибывают на лечении в учреждения здравоохранения Украины.

Разрешено без страхового полиса

постоянно или временно проживают на территории Украины;

признаны беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите;

являются сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членами их семей;

являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участниц программы НАТО «Партнерство ради мира», которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений ВСУ или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины.

Напомним

26 августа Кабмин принял решение закрыть до 28 сентября въезд для иностранных граждан из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине. Предполагалось, что действие запрета продлиться с 00:00 29 августа до 00:00 28 сентября.