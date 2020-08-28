Мэр Ивано-Франковска возмущен отнесением города к "красной" зоне и просит пересмотреть это решение

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призывает пересмотреть решение об отнесении города к "красной" зоне по уровню карантина из-за распространения коронавируса.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Считаю, что отнесение Ивано-Франковска к красной зоне карантина - это политическое решение. Врачи наших «ковидных» больниц говорят, что статистика пациентов склоняется к уменьшению. Похоже, что решение правительства субъективное и необоснованное", - отметил Марцинкив.

Он также добавил, что город был отнесен к "красной" зоне с 31 августа.

"Но при этом наши больницы принимают пациентов со всей области, и при этом справляются. Загруженность коек пациентов с подтвержденным коронавирусом - на уровне 32-34%", - подчеркнул Марцинкив.

Напомним, 27 августа Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о новом эпидемическом зонировании в Украине с 31 августа. В "красную зону" попали 10 городов, в том числе Ивано-Франковск, и 11 районов.

"Красная" зона предполагает наиболее жесткие карантинные ограничения. В частности, запрещается работа общественного транспорта; посещение учреждений образования; работа ТРЦ, кинотеатров, кафе и ресторанов.