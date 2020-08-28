В Минске силовики задержали десятки журналистов

Всего было задержано около 50 журналистов. Практически всех после проверки документов отпустили.

Фото: TUT.by

Белорусские силовики задержали около 50 журналистов, которые сегодня освещали акцию протеста в центре Минска.

Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Среди задержанных - журналисты изданий TUT.by, Reuters, Associated Press, "Радио Свобода", BBC, Deutsche Welle, "Настоящее время", ТАСС, РИА Новости, Lenta.ru, "Комсомольская правда" в Беларуси.

"Всего было задержано около 50 журналистов. Практически всех после проверки документов отпустили", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг вечером протестующие в Минске провели шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы до Красного костела на площади Независимости.

Такой маршрут выбрали из-за того, что накануне на площади Независимости в Красном костеле сотрудники ОМОНа заблокировали людей.

Как сообщает TUT.by, до начала шествия в районе площади Свободы были задержаны более десятка журналистов. Кроме того, еще более 10 журналистов были задержаны на площади Независимости у Красного костела. На этом же месте задерживались и протестующие.

На четырех журналистов, которые отказались давать свои смартфоны на проверку сотрудникам милиции, составили протоколы за участие в несанкционированной акции. Их отвезли в изолятор временного содержания в суд.

Всего в Минске на акции протеста в четверг были задержаны более 180 человек, сообщают правозащитники.

По информации правозащитного центра "Весна", на 22.00 известно о 181 задержанном.

Фото: TUT.by

Напомним, что вчера белорусские силовики разогнали участников мирного протеста на площади Независимости в Минске. Закрытых в Красном костеле людей около 40 минут продержали в помещении.

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