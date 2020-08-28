Зеленский поблагодарил полицию за задержание нападавших на автобус ОПЗЖ

По мнению президента, быстрый результат и эффективность в задержании подозреваемых должны стать нормой.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержание лиц, подозреваемых в нападении на автобус с представителями ОО «За жизнь» на трассе Харьков-Киев.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе на Харьковщине, где группа вооруженных парней совершила нападение на автобус. Такая эффективность должна стать нормой", - написал глава государства.

Он отметил, что ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам, если они не запрещены законодательством, не должны быть оправданием преступлений.

"Именно безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой", - подчеркнул Зеленский.

"Мы десятилетиями слышали лозунг "Закон - один для всех". Но видим, к чему приводят пустые обещания! Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения к "лихим 90-м" с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные - получать реальное наказание", - добавил он.

Напомним, сегодня около 19 часов вблизи поселка Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные обстреляли автобус, в котором находились представители ОО «За жизнь».

Позже стало известно о задержании сотрудниками Нацполиции лиц, подозреваемых в совершении нападения на автобус.