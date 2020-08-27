Аваков прокомментировал задержание нападавших на автобус ОПЗЖ
Глава МВД предупредил о неотвратимости наказания за нарушение закона.
Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7
Глава МВД Арсен Аваков предупредил о "жесткой реакции" государства на действия лиц, подозреваемых в нападении на автобус с представителями ОО «За жизнь» на трассе Харьков-Киев.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"Зайки" в ряд - задержанные с мышцами и без мозгов. Стрелявшие в таких же, которые ехали с политических гастролей. Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участников этих провокаций ждет жесткая реакция", - написал Аваков.
Фото: https://twitter.com/AvakovArsen
Фото: https://twitter.com/AvakovArsen
Он также предупредил о неотвратимости наказания за нарушение закона.
"Политиканы: тот, кто посеял насилие - получит по лбу от государства, без политики", - подчеркнул глава МВД.
?"Зайки" в ряд - задержанны с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей. Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая ракция. Политиканам: посеявший насилие -получит по лбу от Державы,без политикиpic.twitter.com/Q9INbxKzdJ