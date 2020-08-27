Аваков прокомментировал задержание нападавших на автобус ОПЗЖ

Глава МВД предупредил о неотвратимости наказания за нарушение закона.

Аваков прокомментировал задержание нападавших на автобус ОПЗЖ
Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Глава МВД Арсен Аваков предупредил о "жесткой реакции" государства на действия лиц, подозреваемых в нападении на автобус с представителями ОО «За жизнь» на трассе Харьков-Киев.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Зайки" в ряд - задержанные с мышцами и без мозгов. Стрелявшие в таких же, которые ехали с политических гастролей. Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участников этих провокаций ждет жесткая реакция", - написал Аваков.

Фото: https://twitter.com/AvakovArsen

Фото: https://twitter.com/AvakovArsen

Он также предупредил о неотвратимости наказания за нарушение закона.

"Политиканы: тот, кто посеял насилие - получит по лбу от государства, без политики", - подчеркнул глава МВД.

?"Зайки" в ряд - задержанны с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей.
Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая ракция.
Политиканам: посеявший насилие -получит по лбу от Державы,без политики pic.twitter.com/Q9INbxKzdJ

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 27, 2020

Напомним, сегодня около 19 часов вблизи поселка Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные обстреляли автобус, в котором находились представители ОО «За жизнь».

Позже

стало известно о задержании сотрудниками Нацполиции лиц, подозреваемых в совершении нападения на автобус.

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