В МВД сообщили о задержании нападавших на автобус ОПЗЖ

Машины, на которых были нападающие, установлены.

Сотрудники Национальной полиции задержали лиц, совершивших нападение на автобус с представителями ОО "За жизнь" на трассе Харьков-Киев.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Машины, на которых были нападающие, установлены. В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападающих только что задержана в Красноградском районе Харьковской области", - сообщил Геращенко.

Он уточнил, что конфликт произошел "между двумя группами сторонников разных политических сил".

"В результате нападения на автобус одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Еще один гражданин получил черепно-мозговую травму. Информация о гибели кого-то из участников противостояния не соответствует действительности", - уточнил он.

"Все лица, виновные в применении насилия, будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности", - добавил Геращенко.

Напомним, сегодня около 19 часов вблизи поселка Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные обстреляли автобус, в котором находились представители ОО «За жизнь».