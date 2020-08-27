Умер первый мэр Львова Василий Шпицер

Он был городским головой в 1990-1994 годах.

Сегодня на 72-м году жизни скончался первый мэр Львова времен независимости Украины Василий Шпицер.

Об этом сообщил действующий городской голова Андрей Садовый.

"Сегодня скончался первый мэр Львова Василий Шпицер. Большая потеря для родных и для всей общины города", - написал он в фейсбуке.

О причинах смерти Шпицера Садовый не сообщил.

Василий Шпицер родился 2 октября 1947 года в селе Нижняя Лукавица Стрыйского района. Он закончил Львовский политехнический институт. Затем - учился в аспирантуре Московского авиационного института, где защитил кандидатскую. Шпицер является автором и соавтором более 25 изобретений.

Во времена перестройки Шпицер был делегатом учредительной конференции Общества украинского языка и Народного Руха Украины за перестройку.

В 1990 году Шпицер избран депутатом Львовского областного и городского советов. В 1990-1994 годах был городским головой Львова.

После окончания полномочий работал начальником управления Львовской ОГА, а в 1996 году - заместителем директора фирмы "ГАЛЬ-Дженералтранс" в Киеве . В 2010 году

Шпицер принимал участие в выборах мэра Львова от Конгресса украинских националистов.