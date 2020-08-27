В “Киевавтодоре” возмутились попыткой депутата Киевсовета ворваться в помещение корпорации (видео)

КК “Киевавтодор” возмущен попыткой депутата Киевсовета Александра Пабата (внефракционный) ворваться вместе с журналистом телеканала КyivLive в помещение корпорации вечером, 26 августа.

Об этом KV стало известно из сообщения КП “Киевавтодор” (*) на странице в соцсети Facebook.

“Они пытались спровоцировать охранника на драку и требовали впустить их в закрытое помещение (коммунальная корпорация работает с 8:00 до 17:00)”, – сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Отмечается, что депутат Александр Пабат (внефракционный) и журналист таким способом хотели получить разъяснения относительно проведения дорожных работ во время дождя на проспекте Героев Сталинграда.

Пресс-служба подчеркнула, что данные дорожные работы выполнялись на придомовой территории частной фирмой. И ни КП ДЭУ Оболонского района, ни КК “Киевавтодор” отношения к ним не имеют.

Напомним, в феврале 2019 года антикоррупционная комиссия Киевсовета призвала тогдашнего генерального директора КК "Киевавтодор" Александра Густелева (с 15 апреля 2015 года по 21 февраля 2020 года) и тогдашнего профильного замглавы КГГА Дмитрия Давтяна к ответу за некачественный ремонт дорог и мостов в Киеве и их удручающее состояние.

КК “Киевавтодор” подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Курирует работу департамента в КГГА Александр Густелев.

* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)

Фото: скрин видео