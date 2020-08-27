Борис Филатов обиделся на Зеленского после визита в Днепр

Филатов обиделся на Зеленского после визита в Днепр: “Дурно пахнущее шоу“

Президент Владимир Зеленский 26 августа отправился с рабочим визитом в Днепр. Он успел посетить Мариинскую многопрофильную гимназию, осмотреть участок автодороги М -04 Днепр – Кривой Рог, побывать на предприятии Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова и даже пообедать в местном Макдональдс.

Что удивительно, что за время своего визита президент так и не встретился с мэром Днепра Борисом Филатовым, на что тот обиделся, даже этого не скрывая.

По его словам, это беспрецедентный случай в политической истории Украины.В день приезда в город Зеленского, в приемную мэра позвонили из облгосадминистрации и сообщили, что в течение получаса Филатову нужно быть в аэропорту для того, чтобы встретить самолет с президентом. По словам Бориса Филатова, это было невозможно сделать, из-за перекрытия улиц и других охранных мероприятий. Он назвал это "чистой воды подставой". В течение дня Зеленский также не искал повода встретиться с мэром Днепра.

"Руководители могут откровенно недолюбливать друг друга, но не имеют права превращать официальные мероприятия в ристалище выяснений отношений и сведения личных счётов", - написал Филатов на своей странице в Facebook.

По словам Филатова, ему предлагали приехать не на встречу с президентом, а на проплаченный митинг, который накануне прошел в Днепре на аэропортовой "развилке" . Филатов утверждает, что участникам митинга платили по 600 гривен, организаторы подстроили все таким образом, чтобы сделать власти города плохими. Затем, как утверждает Филатов, начался уже настоящий цирк. Он отметил, что министр инфраструктуры Владислав Криклий нагло соврал, когда заявил о начале строительства аэропорта.

Ранее сообщалось, что скандальный депутат София Федина требует наказать Зеленского за надругательство над государственным флагом в День Независимости.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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