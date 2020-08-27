Лукашенко после стремительной девальвации заявил, что в стране "плавающий курс"

Президент Беларуси отметил, что будет договариваться c РФ о рефинансировании $1 млрд долга.

Лукашенко после стремительной девальвации заявил, что в стране "плавающий курс"
Фото: tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что государство не допустит обвала национальной валюты.

Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает государственное информагентство БЕЛТА.

"Сейчас уже в открытую наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок. Некоторые люди же этому поддаются - валюту из банков забрать и так далее", - сказал Лукашенко.

"Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар - пожалуйста, он сегодня стоит сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой - значит дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше - значит будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля", - подчеркнул он.

Он также отметил, что Беларусь не начала по-настоящему использовать золотовалютные резервы.

"Молодцы в Национальном банке, правительстве. Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну", - сказал Лукашенко.

"Поэтому нет такой катастрофы. Да, в каких-то обменниках когда-то может не хватать наличности. Но это всегда бывает, если повышенный спрос. Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации. Люди хотят забрать свои деньги или валюту - пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс", - добавил президент.

Лукашенко также рассказал, что Беларусь проведет с РоSSийской Федерацией переговоры о рефинансировании $1 млрд долга. Об этом он договорился с Владимиром Путиным, и уже сегодня состоятся переговоры с роSSийским премьером на эту тему.

"То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - добавил он.

Напомним, в последнее время в Беларуси все чаще обсуждают курс валюты и возможное ослабление белорусского рубля на фоне кризиса после президентских выборов и продолжающихся протестов. В обменниках образовались очереди из желающих купить валюту.

Белорусский рубль потерял 1,5% к доллару в пятницу и почти 2,0% в понедельник. Снижение курса всех валют продолжается. Значение корзины валют возросло еще на 1,03%, а с начала недели - уже на 4,03%. Это больше, чем за предыдущие три недели.

Нацбанк Беларуси заявил, что не планирует вводить ограничений на валютном рынке, чтобы остановить снижение курса.

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