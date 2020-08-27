Тихановская рассчитывает, что ее муж будет баллотироваться в президенты Беларуси

Проторила дорожку для супруга: Тихановская видит своего мужа президентом Беларуси

Нынешний лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не исключает, что ее муж примет участие в новых президентских выборах и станет президентом Беларуси. О таком возможном развитии событий она заявила в своем интервью газете Wyborcza.

На сегодня ее супруг Сергей Тихановский все еще находится под арестом, однако участники массовых протестов в Минске и других городах Беларуси рассчитывают, что власть будет вынуждена отпустить политзаключенных и согласиться на условия протестующих. Одно из главных условий – проведение новых президентских выборов с участием международных наблюдателей.

Блогер Сергей Тихановский намеревался сразиться с Александром Лукашенко и другими соперниками еще на августовских выборах президента. Однако его к выборам не допустили. Тогда Сергей предложил на выборы кандидатуру своей жены Светланы. Так для нее началась борьба за главный государственный титул РБ.

Проторила дорожку для супруга: Тихановская видит своего мужа президентом Беларуси

А в мае этого года ее мужа задержали за участие в пикете, обвинив его в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Но теперь, если Сергей выйдет на свободу, а его супруга надеется на это, то он вполне сможет принять участие в президентских выборах. Сама же Светлана более не намерена примеряться к "трону". В интервью она заявила, что политика – это не для нее. Она никогда не хотела ею заниматься, и уж тем более, не хотела брать на себя бремя лидерства. Просто обстоятельства вынудили ее фактически возглавить оппозицию.

Напомним, сразу после выборов Светлана Тихановская была совсем деморализована и спешно покинула Беларусь, выехав в Литву. Тогда она записала видеообращение к согражданам, которым пыталась объяснить свое бегство. Однако проведя несколько дней в Литве, главная оппозиционерка приободрилась и стала призывать сограждан к акциям протеста.


Марченко Любов, Тудей

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