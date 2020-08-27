Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию

"Я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного круче, намного лучше, и каждый грузин может быть богатым, и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь!".

Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию
Фото: Сергей Нужненко

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили решил возвратиться в Грузию.

Об этом он заявил в своем видеообращении, текст которого опубликовало издание "Грузия.Online".

"Украина - мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, моей сладкой Грузии. Я всегда любил Украину еще со студенчества, в самый тяжелый период именно Украина приняла меня таким, какой я есть, без каких-либо условий и требований, и я это очень ценю. Я также очень благодарен судьбе, которая дала мне возможность последние семь лет чувствовать это, и у нас было достаточно времени, чтобы все обдумать и переосмыслить. Теперь, с годами, я уже знаю, как лучше служить нашей стране, как избежать ошибок", - сказал Саакашвили.

Он извинился перед грузинским народом и сказал, что возвращается.

"Я хочу публично извиниться перед всеми. В то же время я бесконечно благодарен грузинскому народу, который сделал меня участником успешного исторического процесса строительства грузинского государства", - отметил экс-президент Грузии.

"В течение всех этих семи лет не было ни одного дня, чтобы я не интересовался новостями Грузии, и я точно знаю, моя работа на посту президента не была напрасной, и многое из того, что мы создали, до сих пор сохранилось и работает, но в то же время, когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного круче, намного лучше, и каждый грузин может быть богатым, и это у нас получится вместе! я возвращаюсь!", - добавил Саакашвили .

В своем фейсбуке он добавил, что "активно включился в грузинскую предвыборную кампанию".

"Одновременно я продолжаю исполнять обязанности главы Исполнительного комитета Национального совета реформ. Как раз в рамках деятельности Нацсовета я сегодня принимал у себя дома большую казахскую делегацию в составе известных бизнесменов, журналистов и политических активистов. Мы договорились о сотрудничестве ... Я много рассказывал о наших планах в Украине, а также о моем опыте реформ и в Грузии, и в Украине. В конце встречи мне подарили национальную казахскую одежду, составной частью которой является хлыст, который, как мне кажется, сейчас очень нужен Украине для ускорения реформ!", - написал Саакашвили.

Парламентские выборы в Грузии состоятся в конце октября.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани прокомментировала решение экс-президента и отметила, что "только будет приветствовать, если Саакашвили вернется на родину, поскольку его "ждет грузинская тюрьма", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы, конечно же, будем приветствовать, если Саакашвили найдет в себе силы и приедет в Грузию. Его ожидает процедура задержания на границе и грузинская тюрьма", - заявила Цулукиани, комментируя видеообращение.

Напомним, в 2004-2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну. В Грузии против него возбуждены уголовные дела, в частности, его заочно приговорили к 6 годам тюрьмы. Летом 2014 года Грузия объявила Саакашвили в розыск.

Позже Саакашвили получил украинский паспорт, а в 2015-2016 годах - возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. В 2017 году пятый президент Петр Порошенко прекратил украинское гражданство Саакашвили из-за указания ложных данных в анкете, однако в 2019 году шестой президент Владимир Зеленский своим указом его вернул.

В Украине Саакашвили обвиняли в получении денег от олигарха Сергея Курченко (ч.2 ст. 256 Уголовного кодекса, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Расследование было приостановлено, поскольку Саакашвили после выдворения из Украины проживал в Нидерландах, и Генеральная прокуратура направляла туда запрос о предоставлении международно-правовой помощи. По его возвращении в Украину прокуратура не стала возобновлять дело против Саакашвили.

Напомним, 7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, который он переименовал в "Офис простых решений и результатов".

Саакашвили заявил, что Украину "нужно вытаскивать из болота". А сделать это, по его мнению, может только Зеленский.

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