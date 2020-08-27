Столичный голова Виталий Кличко опроверг информацию о повреждении ветром самого большого флага Украины на печерских холмах. Ранее в сети появились фото спущенного флага с предположением, что он не выдержал натиска ветра.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра в Facebook.

“Друзья! Вижу, как взволновало немало интернет-пользователей фото спущенного самого большого, главного флага Украины. Кто-то смущен, а кто-то уже начал злорадствовать и манипулировать. Так вот, сенсации нет. Флаг не поврежден ветром, как писали некоторые “источники”. Его не заменили на новый. Для надлежащей эксплуатации флагштока должны регулярно проходить регламентные работы – для проверки, в каком состоянии полотно флага и инженерное сооружение флагштока. Сегодня впервые после открытия мемориала осуществили такие работы”, – написал Виталий Кличко.

Таким образом, как отметил мэр, флаг целый, а флагшток в отличном состоянии.

Ранее в сети появились следующие фото с предположением, что флаг не выдержал натиска ветра.

Как сообщала KV , вечером 22 августа на печерских холмах Киева был открыт мемориал, где подняли самый большой флаг Украины. Проект по установке флагштока и флага реализован на средства меценатов. Флагшток сооружен на символическом месте. С печерских холмов Государственный Флаг Украины будет видно из многих мест столицы: и днем, и ночью. Высота флагштока – около 90 метров. А размеры полотнища – 16 на 24 метра. Почетными гостями церемонии стали ветераны АТО, общественные деятели, представители дипломатического корпуса, известные украинские спортсмены и культурные деятели, политики и представители бизнеса.

Фото: главное - Facebook-страница Виталия Кличко; остальные - “Сегодня”