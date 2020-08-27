Фюрер РФ по просьбе Лукашенко создал резерв силовиков

"Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - отметил президент РФ.

Путин по просьбе Лукашенко создал резерв силовиков
Фото: www.rg.ru

РоSSия по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает "Интерфакс-Украина".

При этом Путин отметил, что Минск "обещал, что не будет их задействовать, пока ситуация не выйдет из-под контроля".

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал", - сказал он.

"Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания и так далее", - продолжил Путин.

Президент РФ добавил, что в разговоре с Лукашенко они пришли к выводу о том, что такой необходимости (использовать силовиков, - ред.) сейчас нет.

"И, надеюсь, ее не будет, и поэтому этот резерв мы не используем", - сказал Путин.

Напомним, 26 августа в Минске силовики разогнали протестующих у Дома правительства.

15 августа Лукашенко рассказал, что договорился с Путиным, что РФ "по первом запросу" предоставит Беларуси помощь по обеспечению безопасности.

Протесты в Белоаруси продолжаются с 9 августа, когда государственные экзит-полы обнародовали предварительные результаты выборов. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую - 10,1%. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Сообщалось о погибших и раненых. Почти 7000 человек были задержаны.

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