Завод Петра Порошенко арестовали

Завод Порошенко арестовали: экс-президент лишился своего бизнеса

Столичный суд арестовал все недвижимое имущество, а также 94% акций судостроительного завода "Кузница на Рыбальском", который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко. Этой новостью поделился юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале. Именно по его заявлению было открыто уголовное дело по этому вопросу.

Портнов обвинял Порошенко в легализации преступных доходов, уклонении от уплаты налогов при продаже предприятия и подделке документов. Суд видимо на этот раз нашел следы преступления в бизнесе экс-президента. Это одно из 24 "дел Порошенко", которые были инициированы Андреем Портным.

Как известно, в сентябре 2019 года "Кузницу на Рыбальском" уже арестовывали, однако спустя два месяца решением суда арест был снят.

"Конечно, с опозданием в год, но не могу не отметить добрым словом решение властей развить инициированное нами уголовное производство в отношении Порошенко по отмыванию и легализации им преступных доходов, хищениям, умышленному уклонению от уплаты налогов и подделке документов при совершении фиктивной сделки продажи в офшорах одного из крупнейших активов фигуранта - "Кузни на Рыбальском", - написал Портнов.

Завод Порошенко арестовали: экс-президент лишился своего бизнеса

Завод "Кузница на Рыбальском" до 2018 года принадлежал Петру Порошенко и депутату Игорю Кононенко, а потом был продан компании Сергея Тигипко за 300,01 млн долларов. Бывший президент продал свою долю предприятия за 235,8 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Петру Порошенко вернули его коллекцию из 42 картин известных художников, которую изъяли из "Музея Гончара".


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в УманьИзраиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в Умань
Кравчук показал "американскую маску" от коронавирусаКравчук показал "американскую маску" от коронавируса
Зеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить УкраинуЗеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить Украину
Самый большой флаг Украины будет видно практически из любой точки столицы - КличкоСамый большой флаг Украины будет видно практически из любой точки столицы - Кличко
Уличенный в миллионном откате за медицинские маски чиновник командования Медсил ВСУ арестован под залог 13 млн гривенУличенный в миллионном откате за медицинские маски чиновник командования Медсил ВСУ арестован под залог 13 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко: независимая демократическая Беларусь - это прежде всего вопрос национальной безопасности УкраиныПорошенко: независимая демократическая Беларусь - это прежде всего вопрос национальной безопасности Украины
Порошенко: "Президент – это не роль, а тяжкий крест и ответственная работа"Порошенко: "Президент – это не роль, а тяжкий крест и ответственная работа"
Порошенко: "Наш стяг объединяет украинцев по всему миру"Порошенко: "Наш стяг объединяет украинцев по всему миру"
Умер отец Марины ПорошенкоУмер отец Марины Порошенко
В США арестовали бывшего советника президента Дональда ТрампаВ США арестовали бывшего советника президента Дональда Трампа
Подозреваемых по делу Гандзюк Мангера и Левина арестовали до 18 октября без права залогаПодозреваемых по делу Гандзюк Мангера и Левина арестовали до 18 октября без права залога
Адвокат Новиков прокомментировал повторный арест картин ПорошенкоАдвокат Новиков прокомментировал повторный арест картин Порошенко
В Мали при попытке государственного переворота арестовали президента и премьераВ Мали при попытке государственного переворота арестовали президента и премьера
Порошенко: "Официальный Киев должен как можно скорее определиться в своей позиции и поддерживать белорусский народ"Порошенко: "Официальный Киев должен как можно скорее определиться в своей позиции и поддерживать белорусский народ"
Премьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовкуПремьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовку
Последние новости
Подгружаем последние новости