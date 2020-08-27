Завод Петра Порошенко арестовали

Столичный суд арестовал все недвижимое имущество, а также 94% акций судостроительного завода "Кузница на Рыбальском", который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко. Этой новостью поделился юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале. Именно по его заявлению было открыто уголовное дело по этому вопросу.

Портнов обвинял Порошенко в легализации преступных доходов, уклонении от уплаты налогов при продаже предприятия и подделке документов. Суд видимо на этот раз нашел следы преступления в бизнесе экс-президента. Это одно из 24 "дел Порошенко", которые были инициированы Андреем Портным.

Как известно, в сентябре 2019 года "Кузницу на Рыбальском" уже арестовывали, однако спустя два месяца решением суда арест был снят.

"Конечно, с опозданием в год, но не могу не отметить добрым словом решение властей развить инициированное нами уголовное производство в отношении Порошенко по отмыванию и легализации им преступных доходов, хищениям, умышленному уклонению от уплаты налогов и подделке документов при совершении фиктивной сделки продажи в офшорах одного из крупнейших активов фигуранта - "Кузни на Рыбальском", - написал Портнов.

Завод "Кузница на Рыбальском" до 2018 года принадлежал Петру Порошенко и депутату Игорю Кононенко, а потом был продан компании Сергея Тигипко за 300,01 млн долларов. Бывший президент продал свою долю предприятия за 235,8 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Петру Порошенко вернули его коллекцию из 42 картин известных художников, которую изъяли из "Музея Гончара".