Добыча угля исчезнет через 15-20 лет

Добыча угля исчезнет через 15-20 лет

В течение 15-20 лет угольная отрасль прекратит существование, ее вытеснят возобновляемые источники энергии. Об этом в эфире телеканала "ДОМ" заявил Алексей Рябчин, советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"... в любом случае у нас в течение 15-20 лет угольная отрасль прекратит существование, и станет одной из первых отраслей, которая будет вытеснена развитием возобновляемых источников энергии. К этому нужно быть готовыми", – отметил А.Рябчин.

Он также добавил, что в Евросоюзе разрабатывают правила по переходу к так называемой «зеленой» экономике, в некоторых странах уже отказались от добычи угля. С конца 2021 года Европейский инвестиционный банк не будет рассматривать новые финансовые вложения в проекты в сфере ископаемых видов топлива.

По словам советника вице-премьер-министра, Украина тоже планирует присоединиться к Европейскому зеленому курсу.

А.Рябчин также добавил, що Германия готова помочь профинансировать пилотные проекты по реструктуризации старопромышленных регионов по выводу шахт из эксплуатации: "Шахты закрыть - это, условно говоря, легко. У Украины есть такой опыт. Ты просто закрываешь шахту, выводишь оттуда оборудование и оставляешь там определённые водоотливы. А что делать с территорией? Что делать с людьми, что делать с шахтёрскими семьями? Что сделать со всей инфраструктурой, которая была - железнодорожные пути? Вот есть огромный накопленный опыт в Европе. Европа готова делиться этим опытом и финансировать реализацию такого опыта".

Он отметил, что в Украине уже создали группу по трансформации старопромышленных регионов. "Вошли губернаторы всех областей, в которых у нас есть шахты. Вошли представители от очень многих министерств. Это Министерство регионального развития, Министерство энергетики, Министерство экологии. И мы ведём переговоры, чтобы в рамках вот этого справедливого перехода была также профинансирована трансформация наших старопромышленных регионов", - подчеркнул А.Рябчин.

Как сообщалось, в Украине готовят пилотный проект по закрытию шахт в одном из городов по немецкому опыту.

МинПром по материалам Укринформ

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