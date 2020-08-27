НСЗУ заключила более 500 контрактов с частными больницами и врачами-ФЛП

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в рамках медреформы заключила соглашения с 548 частными больницами и врачами-ФЛП, оказывающими первичную медицинскую помощь.

Еще 64 контракта подписаны с частными заведениями специализированной медпомощи, сообщили на странице НСЗУ в Facebook.

"На первичном уровне медицинской помощи частные учреждения и врачи-ФЛП составляют около трети от общего количества заведений, законтрактованных НСЗУ. И их количество постоянно растет. В начале 2019 года их было всего 204, на конец 2019-го - 416, а сегодня их уже 548. То есть за полтора года количество частных заведений, заключивших договор с НСЗУ, выросло более чем в 2,5 раза", - говорится в сообщении.

Сейчас около 770 тыс. украинцев подписали декларации с врачами, которые являются физическими лицами-предпринимателями, и врачами частных заведений "первички". Общее количество таких врачей - 1320, из которых 195 работают в селах и пгт. С начала года за предоставление услуг пациентам НСЗУ оплатила частным врачам и больницам 250 млн гривен.

"Чтобы получить помощь бесплатно или пройти обследование в частном заведении, заключившем договор с НСЗУ на оказание услуг, пациенту нужно получить направление своего врача, с которым заключена декларация, или лечащего врача, и обратиться в избранное медицинское учреждение. Независимо от того, какой врач выписал пациенту это направление - который работает в коммунальном учреждении или в частном, или имеет собственную практику. Так же пациент с направлением от врача-ФЛП или врача из частной клиники может обратиться для получения услуг или проведения обследования в коммунальное заведение здравоохранения", - пояснили в НСЗУ.

Напомним, что в 2018 году был введен первый этап медицинской реформы - украинцы получили возможность самостоятельно выбирать семейного врача (среди тех больниц, которые заключили договор с НСЗУ) и подписывать с ним декларацию. Средства за полученные услуги врачам и больницам стала выплачивать Нацслужба здоровья - вновь созданный орган-страховщик, который заключает договоры с учреждениями здравоохранения и закупает у них услуги медицинского обслуживания населения.

С 1 апреля в Украине стартовал второй этап реформы системы здравоохранения. Он заключается в том, что практически все коммунальные медучреждения (районные, городские, областные больницы) страны будут получать средства по прямому договору с Национальной службой здоровья.

Новый этап медреформы дал возможность украинцам выбирать врача не только первичной, но и вторичной, а также высокоспециализированной помощи. Больницы теперь будут получать деньги не за количество мест, а за количество предоставляемых услуг, и не по субвенциям бюджета - выплаты осуществляет НСЗУ.

4 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медреформа нуждается в улучшении. На следующий день реформу раскритиковал министр здравоохранения Максим Степанов, заявив, что ее нужно улучшить.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий объяснил, что дело в тарифах на медуслуги, которые заложены в программе медицинских гарантий. Он заявил, что из-за низкого тарифа уволят 50 000 врачей, а больницы начнут закрываться.

Подробнее о том, какие изменения в сфере здравоохранения ожидаются на втором этапе медреформы, читайте в интервью LB.ua с экс-главой Минздрава Ульяной Супрун "Я не вижу отважных людей сейчас ни в правительстве, ни в окружении президента".