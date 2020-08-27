Во время рейда по столичным рынкам правоохранители вновь обнаружили десятки мигрантов-нарушителей

Правоохранители провели рейд на столичных рынках. Во время рейда было проверено более 150 человек, обнаружены десятки иностранцев-нарушителей миграционного законодательства.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что пограничники оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” совместно с сотрудниками Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области и работниками Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области разоблачили места пребывания иностранных граждан, которые находились в Украине с нарушением миграционного законодательства.

Согласно сообщению, 34 иностранца были доставлены в Центральное межрегиональное управление Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области для установления законности их пребывания в Украине. По результатам проверки по ст. 203 КУоАП “Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины” к ответственности привлечено 20 иностранцев. Общая сумма наложенных штрафов составляет более 100 тысяч гривен. Семеро граждан в ближайшее время будет принудительно выдворены из Украины.

Отмечается, что обнаруженные лица являются выходцами из Пакистана, Бангладеш и других стран и регионов с высоким потенциальным миграционным риском.

Напомним, в июле правоохранители также проводили рейд по столичным рынкам и хостелам. Во время рейда правоохранители проверили более 200 человек, обнаружили десятки иностранцев-нарушителей.