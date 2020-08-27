Во время рейда по столичным рынкам правоохранители вновь обнаружили десятки мигрантов-нарушителей

Во время рейда по столичным рынкам правоохранители вновь обнаружили десятки мигрантов-нарушителей

Правоохранители провели рейд на столичных рынках. Во время рейда было проверено более 150 человек, обнаружены десятки иностранцев-нарушителей миграционного законодательства.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что пограничники оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” совместно с сотрудниками Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области и работниками Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области разоблачили места пребывания иностранных граждан, которые находились в Украине с нарушением миграционного законодательства.

Согласно сообщению, 34 иностранца были доставлены в Центральное межрегиональное управление Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области для установления законности их пребывания в Украине. По результатам проверки по ст. 203 КУоАП “Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины” к ответственности привлечено 20 иностранцев. Общая сумма наложенных штрафов составляет более 100 тысяч гривен. Семеро граждан в ближайшее время будет принудительно выдворены из Украины.

Отмечается, что обнаруженные лица являются выходцами из Пакистана, Бангладеш и других стран и регионов с высоким потенциальным миграционным риском.

Напомним, в июле правоохранители также проводили рейд по столичным рынкам и хостелам. Во время рейда правоохранители проверили более 200 человек, обнаружили десятки иностранцев-нарушителей.

Фото: пресс-служба МВД.


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в УманьИзраиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в Умань
Кравчук показал "американскую маску" от коронавирусаКравчук показал "американскую маску" от коронавируса
Зеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить УкраинуЗеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить Украину
Должностных лиц командования Медицинских сил ВСУ уличили в миллионной взяткеДолжностных лиц командования Медицинских сил ВСУ уличили в миллионной взятке
Самый большой флаг Украины будет видно практически из любой точки столицы - КличкоСамый большой флаг Украины будет видно практически из любой точки столицы - Кличко
Блок рекламы


Похожие новости
В Офисе президента заявили, что законно использовали песни исполнителей во время попурри на День независимостиВ Офисе президента заявили, что законно использовали песни исполнителей во время попурри на День независимости
Зеленский во время визита на Днепропетровщину пообедал в McDonald\'sЗеленский во время визита на Днепропетровщину пообедал в McDonald\'s
Зеленский призвал раввинов помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош ха-Шана в УманиЗеленский призвал раввинов помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош ха-Шана в Умани
Во время торжеств ко Дню флага Вооруженным силам передали 132 единицы техникиВо время торжеств ко Дню флага Вооруженным силам передали 132 единицы техники
Возле Минска нашли мертвым человека, который пропал во время протестов 12 августаВозле Минска нашли мертвым человека, который пропал во время протестов 12 августа
Коронавирус обнаружили у главы Тернопольской ОГАКоронавирус обнаружили у главы Тернопольской ОГА
Президент Мали заявил об отставке во избежание кровопролития во время переворотаПрезидент Мали заявил об отставке во избежание кровопролития во время переворота
В Сирии во время подрыва автоколонны погиб роSSийский генерал-майорВ Сирии во время подрыва автоколонны погиб роSSийский генерал-майор
В Славянске провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий в 2014 годуВ Славянске провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий в 2014 году
Зеленский: задержанные накануне в Беларуси украинцы в ближайшее время вернутся домойЗеленский: задержанные накануне в Беларуси украинцы в ближайшее время вернутся домой
Последние новости
Подгружаем последние новости