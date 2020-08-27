Ведущие СМИ предостерегли Раду об угрозе свободе слова ввиду закона о медиа

Проголосовать резонансный законопроект планируют в сентябре.

Ведущие СМИ предостерегли Раду об угрозе свободе слова ввиду закона о медиа
Фото: pleska.info

Представители более 200 ведущих украинских СМИ обратились к народным депутатам Украины, главам парламентских фракций и руководству Верховной Рады Украины по поводу рисков законопроекта "О медиа". Журналисты считают, что текущая редакция законопроекта представляет собой угрозу свободе слова.

Совместное обращение инициировали Национальный союз журналистов, Украинская ассоциация медиа бизнеса и Ассоциация независимых региональных издателей Украины. Поддержал его Общественный совет при Госкомтелерадио Украины, сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Авторы обращения отмечают необходимость пересмотра трех важных положений резонансного законопроекта 2693-д "О медиа" до вынесения на голосование, которое планируется в сентябре.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

В частности, предлагается ограничить сферу действия закона только аудиовизуальными медиа, чтобы Нацсовет не был регулятором для печатных и онлайн СМИ, убрать механизм финансирования аудиовизуальных медиа общин из местных бюджетов. Вместо этого ввести единый для всех механизм проведения прозрачных конкурсов в общинах на отбор и финансирование медиа общины - без дискриминации одних типов медиа другими.

Также важно изменить принцип формирования состава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, убрав возможность политической ангажированности этого регулятора, считают журналисты.

Также они предлагают ввести персональную ответственность членов Нацсовета за ложные, ошибочные решения и за ущерб, причиненный медиа на основании ошибочного решения Нацсовета.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что текущая редакция законопроекта содержит угрозы свободе слова, наделяет чрезвычайными полномочиями Нацсовет, усиливает государственную медиарегуляцию на фоне политической зависимости Нацсовета. Особенно этот закон влияет на работу печатных СМИ, создавая им дополнительные проблемы.

"В НСЖУ поступают десятки обращений журналистов, редакций СМИ и общественных организаций с предостережениями по поводу законопроекта "О медиа". Консолидированное предложение к власти - выполнение международных обязательств Украины в части имплементации специальной Директивы ЕС, касающейся аудиовизуальных медиа и совершенствования регулирования телевидения и радио. В то же время, власти не должны без надлежащего привлечения практиков от печатных и онлайн СМИ резко менять профильное законодательство", - отмечает Сергей Томиленко.

В НСЖУ обращают внимание политиков, что обращение против нынешней редакции законопроекта "О медиа" подписали более 200 известных журналистов и национальных и региональных СМИ. Среди них - Соня Кошкина (Lb.ua), Орест Сохар ( "Обозреватель"), Олеся Бацман (Gordon.ua), Павел Елизаров (Савик Шустер Студия), Денис Иванеско ( "Украинские новости"), Виктор Шлинчак (Glavcom.ua ), Александр Швец ( "Факты и комментарии"), Андрей Павловский (телеграм-канал PavlovskyNews), Наташа Влащенко, Дмитрий Гордон, Макс Назаров, Владимир Полуев, Сергей Лямец, Михаил Чаплыга, Юрий Романенко, Юлия Лымарь, Наталья Балюк (газета "Высокий Замок") и другие.

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