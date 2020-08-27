ФСБ заявила о задержании военного ракетных войск РФ, якобы передававшего секретные данные Украине

Военнослужащему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В городе Барнауле в Сибири задержан военнослужащий ракетных войск стратегического назначения Минобороны РоSSии, подозреваемый в разглашении секретных данных украинской разведке.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на роSSийское госагентство ТАСС.

По данным Центра общественных связей ФСБ РоSSийской Федерации, подозреваемый собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, в Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Военнослужащий заключен под стражу по решению суда. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РоSSии ( "Государственная измена"). Наказание по ней составляет от 12 до 20 лет лишения свободы.

Украинская сторона пока не комментировала сообщений из РоSSии.