ФСБ заявила о задержании военного ракетных войск РФ, якобы передававшего секретные данные Украине
Военнослужащему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
В городе Барнауле в Сибири задержан военнослужащий ракетных войск стратегического назначения Минобороны РоSSии, подозреваемый в разглашении секретных данных украинской разведке.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на роSSийское госагентство ТАСС.
По данным Центра общественных связей ФСБ РоSSийской Федерации, подозреваемый собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, в Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Военнослужащий заключен под стражу по решению суда. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РоSSии ( "Государственная измена"). Наказание по ней составляет от 12 до 20 лет лишения свободы.
Украинская сторона пока не комментировала сообщений из РоSSии.
Ранее в августе ФСБ заявила о "попытке похитить главу "ДНР". В СБУ назвали это роSSийским фейком.