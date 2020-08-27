В Офисе президента заявили, что законно использовали песни исполнителей во время попурри на День независимости

В "Музыкальной истории Независимости" прозвучали лишь фрагменты произведений.

В Офисе президента заявили, что законно использовали песни исполнителей во время попурри на День независимости
Фото: president.gov.ua

Использование песен украинских исполнителей во время музыкальной части празднования Дня независимости на Софийской площади в Киеве было законным.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"24 августа на Софийской площади прозвучало 17-минутное попурри «Музыкальная история Независимости», которое состояло из популярных в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов. Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования", - пояснили в Офисе главы государства.

На странице ОПУ в фейсбуке разместили полный видеоролик музыкального попурри, в котором, как отмечается, "выполнены требования пункта 9-1 ст. 21 Закона «Об авторском праве и смежных правах», и под каждым фрагментом заимствованной композиции указаны ссылки на автора музыкального произведения".

"С целью соблюдения требований украинского законодательства при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины на Софийской площади в Киеве Офис Президента публикует полный перечень использованных фрагментов музыкальных произведений с указанием их авторов", - говорится в сообщении.

Ранее представители групп "Океан Эльзы" и "Бумбокс" заявили, что не позволяли использовать свои песни на концерте ко Дню независимости.

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