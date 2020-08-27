Террористу, который в Новой Зеландии убил 51 человека, дали пожизненное

В своем манифесте Брентон Таррант вспоминал Украину.

Террористу, который в Новой Зеландии убил 51 человека, дали пожизненное
Брентон Таррант
Фото: ABC

Австралиец Брентон Таррант, который в марте 2019 года устроил стрельбу в Новой Зеландии и убил 51 человека, получил пожизненное тюремное заключение без права на досрочное освобождение.

Это самый суровый приговор в истории Новой Зеландии, передает Reuters.

Тарранта признали виновным в массовом убийстве 51 человека, попытке убийства еще 40 человек и осуществлении террористического акта.

Объявляя решение, судья Кэмерон Мандер отметил, что преступления австралийца "настолько аморальны", что даже пребывание в тюрьме до самой смерти не сможет их искупить.

Сам Таррант признал вину за теракт.

Приговор зачитывали четыре дня. На заседаниях суда выступили более 90 пострадавших (раненые Таррантом и родственники погибших), сообщает BBC.

Напомним, 15 марта 2019 года в двух мечетях новозеландского города двое мужчин расстреляли мусульман во время молитвы. Один из нападавших - 28-летний австралиец Брентон Таррант - перед терактом опубликовал манифест на 74 страницах, где выразил свою ненависть к мигрантам, а также объяснил мотивы своих действий. В течение 17 минут он вел прямую трансляцию из мечети, впоследствии Facebook убрал видео, а также заблокировал его профиль.

В своем манифесте новозеландский террорист вспомнил Украину.

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