Заместитель Помпео прилетел в Кривой Рог ради встречи с Зеленским

Глава украинского государства находился на малой родине с рабочей поездкой.

Заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Стивен Биган прибыл на малую родину президента Украины ради встречи с Владимиром Зеленским, который с рабочим визитом находился на Днепропетровщине.

Фото: пресс-служба президента

Общение произошло после телефонного разговора Владимира Зеленского с Госсекретарем США Майком Помпео, информирует пресс-служба главы украинского государства.

"На встрече Владимир Зеленский поднял вопрос двустороннего сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки, в частности по финансовой и военной поддержке нашего государства. Стивен Биган отметил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах", - сказано в сообщении.

Владимир Зеленский подробно проинформировал о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе и продвижении к миру в Минском и Нормандском форматах. "Заместитель госсекретаря США назвал большим достижением сохранение режима всеобъемлющего и полного прекращения огня в течение 31 дня", - отмечают в пресс-службе Владимира Зеленского.

Также Стивен Биган "очень высоко оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы". Дополнительно стороны обсудили события в Беларуси, согласившись, что ситуация требует стабилизации и мирного урегулирования.

Фото: пресс-служба президента

Кроме того, Владимир Зеленский и заместитель Государственного секретаря США посетили ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Глава украинского государства и заместитель Госсекретаря США ознакомились с работой конвертерного цеха МНЛЗ.

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" является одним из крупнейших производителей стального проката в Украине. Оно специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун, сталь, сортовой и фасонный прокат.

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