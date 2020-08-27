Навального могли отравить тем же веществом, что и болгарского бизнесмена Гебрева, - Der Spiegel

Гебрева весной 2015 года отравили агенты роSSийского ГРУ.

Навального могли отравить тем же веществом, что и болгарского бизнесмена Гебрева, - Der Spiegel
Емельян Гебрев
Фото: svoboda.org

Специалисты клиники "Шарите", которые лечат роSSийского политика Алексея Навального, запросили у Болгарии данные об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева. В отравлении Гебрева подозревают агентов ГРУ.

Об этом говорится в статье, опубликованной немецким изданием Der Spiegel вечером в среду, 26 августа, передает DW.

Емельян Гебрев, который занимается торговлей оружием, был госпитализирован 24 апреля 2015 года после того, как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно тогда же стало плохо его сыну и одному из топ-менеджеров компании Гебрева. Всех их госпитализировали с признаками тяжелого отравления.

Впоследствии специалисты лаборатории в Хельсинки, специализирующейся на изучении химического оружия, обнаружили в организме Гебрева следы нервно-паралитического вещества типа "Новичок". Именно этот яд был использован сотрудниками роSSийского Главного управления Генерального штаба (спецслужба, ранее известная как ГРУ) при покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери в марте 2018 года.

По словам самого Гебрева, он мог представлять интерес для роSSийских спецслужб, так как занимался поставками оружия в Украину, или в связи с тем, что РоSSия хотела получить оружейный завод, контролируемый его компанией.

После покушения на его жизнь Гебрев провел около месяца в больнице. Через месяц после выписки он снова был госпитализирован с признаками отравления, но пережил и второе покушение. Услышав об отравлении Скрипалей в Солсбери, Емельян Гебрев сообщил прокуратуре, что заметил сходство симптомов, наблюдавшихся у Скрипалей, с его собственными, пишет Der Spiegel.

В результате следователям удалось установить, что один из агентов ГРУ, которого подозревают в покушении на Скрипаля, въезжал в Болгарию незадолго до отравления Гебрева. В начале 2020 года прокуратура Болгарии выдвинула против трех агентов ГРУ обвинения в покушении на Гебрева.

"Тот факт, что немецкие врачи связались со своими болгарскими коллегами по делу Навального - информация столь же логична, сколь и деликатна", - пишет Der Spiegel. "Очевидно, они (врачи клиники "Шарите", - ред.) считают возможным, что в обоих случаях использовалась или то же, или очень похожее вещество", - отмечают журналисты.

Согласно первой поступившей из клиники "Шарите" информации, Алексей Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. В нее входят как органофосфаты, так и другие субстанции.

Напомним, 20 августа роSSийский оппозиционер Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом - токсическое отравление. Навальный не очнулся и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на его отправку за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. Перед этим роSSийские врачи назвали "основной рабочий диагноз" Навального и заявили, что отравления не было.

Сейчас Навальный находится в коме в берлинской клинике "Шарите", специалисты которой говорят, что он был отравлен. В Кремле заявили, что немецкие врачи "поторопились с выводами", и отказались начать уголовное расследование.

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