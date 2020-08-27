Владимир Зеленский рассказал, когда переедет с госдачи в Конча-Заспе

Зеленский рассказал, когда переедет с госдачи в Конча-Заспе

Президент Владимир Зеленский рассказал украинцам, когда планирует съехать с государственной резиденции в Конча-Заспе, которая находится на содержании украинцев, то есть нас с вами. Месяц назад глава государства продал свой дом в Иванковичах и переехал за город, ближе к природе.

Во время поездки в Кривой Рог, на свою родину, Зеленский ответил журналистам, что переедет с госдачи, когда купит или арендует новый дом. Известно, что у семьи президента есть большая квартира в центре Киева, но жить там он, видимо, не намерен.

На содержание резиденции президента в Конча-Заспе расходуется 3,5 млн гривен бюджетных денег в год. Сейчас в распоряжение главы государства находятся 2500 тыс. кв м. и 3 га земли, за которые он со своего кармана не платит ни копейки. Кроме того, до переезда президента на госдаче за бюджетные деньги сделали ремонт. Проживает Зеленский с семьей в доме №29.

Владимир Зеленский приехал с визитом в Кривой Рог, чтобы навестить своих родителей. Под подъездом его встретили соседи и несколько журналистов. На вопросы глава государства отвечал неохотно. Было видно, что президент хочет поскорее увидеть родных, а общения с журналистами ему хватает и так.

Ранее в интервью Владимир Зеленский рассказал о своих планах после завершения президентской каденции. Он надеется, что украинцы не перестанут его уважать, и скрываться от них он не намерен.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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