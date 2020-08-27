На Львовщине двух военных поймали на краже комплектующих к боевым самолетам

Похищенное сбывали предприятию, деятельность которого связана с поставкой комплектующих "Укроборонпрому".

Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Двух военнослужащих одной из воинских частей на Львовщине и представителя коммерческой структуры будут судить за похищение и сбыт комплектующих к боевым самолетам МиГ-29.

Об этом сообщает

пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

"...направлены в суд обвинительные акты в отношении двух военнослужащих одной из военных частей и представителя коммерческой структуры. Указанные лица обвиняются в похищении комплектующих к авиационной технике с целью их дальнейшего сбыта (ч. 3 ст. 410 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые в похищении военные, действуя по предварительному сговору с представителем частного предприятия, тайно похищали комплектующие части от авиационной техники - боевых самолетов МиГ-29, состоящих на учете в воинской части.

Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Сбывали похищенное военное имущество за наличные представителю предприятия, деятельность которого связана с поставкой комплектующих структурным подразделениям Госконцерна "Укроборонпром".

Напомним, что подполковник одного из региональных органов Службы безопасности Украины

(СБУ) собирал информацию о телефонных разговорах абонентов мобильной связи и продавал ее посторонним лицам.

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