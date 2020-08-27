На Львовщине двух военных поймали на краже комплектующих к боевым самолетам
Похищенное сбывали предприятию, деятельность которого связана с поставкой комплектующих "Укроборонпрому".
Двух военнослужащих одной из воинских частей на Львовщине и представителя коммерческой структуры будут судить за похищение и сбыт комплектующих к боевым самолетам МиГ-29.
Об этом сообщает
пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.
"...направлены в суд обвинительные акты в отношении двух военнослужащих одной из военных частей и представителя коммерческой структуры. Указанные лица обвиняются в похищении комплектующих к авиационной технике с целью их дальнейшего сбыта (ч. 3 ст. 410 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По данным следствия, подозреваемые в похищении военные, действуя по предварительному сговору с представителем частного предприятия, тайно похищали комплектующие части от авиационной техники - боевых самолетов МиГ-29, состоящих на учете в воинской части.
Сбывали похищенное военное имущество за наличные представителю предприятия, деятельность которого связана с поставкой комплектующих структурным подразделениям Госконцерна "Укроборонпром".
Напомним, что подполковник одного из региональных органов Службы безопасности Украины
(СБУ) собирал информацию о телефонных разговорах абонентов мобильной связи и продавал ее посторонним лицам.